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Небоскреб на срок

Бывшего белгородского чиновника будут судить за взятку квартирой

Как стало известно “Ъ”, перед судом вновь предстанет бывший мэр второго по величине города Белгородской области — Старого Оскола Александр Сергиенко. Региональное следственное управление СКР обвиняет его в получении взятки в виде квартиры от известного предпринимателя и застройщика Карла Лоора. В 2024 году господин Сергиенко был приговорен почти к 12 годам колонии за аналогичные преступления, однако досрочно вышел на свободу из-за тяжелой болезни.

Бывший мэр Старого Оскола Александр Сергиенко

Бывший мэр Старого Оскола Александр Сергиенко

Фото: администрация Старооскольского городского округа

Бывший мэр Старого Оскола Александр Сергиенко

Фото: администрация Старооскольского городского округа

СУ СКР завершило расследование уголовного дела о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) в отношении 54-летнего Александра Сергиенко, он руководил администрацией Старого Оскола с 2018 по 2021 год. Как рассказали “Ъ” знакомые с ситуацией источники, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело было возбуждено год назад. В его основу легли обстоятельства, произошедшие в конце 2018 года. Как полагает следствие, тогда градоначальник получил от известного предпринимателя, основателя крупнейшего в городе застройщика АО «Кмапроектжилстрой» Карла Лоора взятку в виде квартиры в так называемом небоскребе — самом высоком доме Старого Оскола.

По версии обвинения, это было вознаграждение за общее покровительство и попустительство по службе, а также за совершение действий в пользу бизнесмена. Квартиру следствие оценило в 18 млн руб.

В момент возбуждения уголовного дела господин Сергиенко содержался в колонии строгого режима в Валуйках. Туда он попал по приговору Свердловского райсуда Белгорода. В 2024 году бывшего чиновника признали виновным в том, что в 2017–2021 годах он получил от предпринимателей Владимира Глазкрицкого и Дениса Гринякина взятки в виде имущественных услуг, а также право на долю объекта незавершенного строительства площадью более 4 тыс. кв. м. Общую стоимость незаконных вознаграждений следствие оценило в 31 млн руб.

Суд установил, что мэр получал их для создания «благоприятных условий для деятельности юридических лиц, а также за общее покровительство». Господин Сергиенко не признал вину. В конце 2025 года его освободили из колонии из-за тяжелого заболевания почек. К моменту освобождения с учетом ареста во время предварительного следствия господин Сергиенко провел под стражей больше двух с половиной лет.

Осенью прошлого года был задержан и заключен под стражу сам Карл Лоор.

Помимо дачи взятки господину Сергиенко, ему вменили мошенничество и причинение имущественного ущерба при строительстве крупнейшего инфраструктурного объекта Старого Оскола — Тереховского водозабора (ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 165 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Предприниматель находится в СИЗО. Защита господина Лоора считает, что в материалах дела отсутствуют доказательства его вины, а дело о взятке основано лишь на показаниях Сергиенко, которые он дал якобы для освобождения из колонии. Представители предпринимателя заявили, что бывший мэр получил квартиру от Людмилы Глазкрицкой, купившей ее у АО «КМАпроектжилстрой» по договору купли-продажи. Адвокат Александра Сергиенко Борис Бочаров не смог поговорить с “Ъ”, сославшись на занятость.

Сергей Толмачев, Воронеж

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