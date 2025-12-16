Суд освободил из колонии осужденного за взятки бывшего мэра Старого Оскола
Валуйский райсуд Белгородской области удовлетворил ходатайство об освобождении из колонии Александра Сергиенко, бывшего мэра второго по величине города региона Старого Оскола. В 2024 году Сергиенко был приговорен почти к без малого 12 годам лишения свободы. Как следует из судебной картотеки, прошение об освобождении бывший чиновник подал из-за болезни. В суде «Ъ» оперативно получить комментарий не удалось.
Александр Сергиенко
Фото: Телеграм-канал Александра Сергиенко
Александр Сергиенко был арестован и заключен под стражу в марте 2023 года. Региональное управление Следственного комитета обвинило его в нескольких эпизодах получения взяток во время работы на посту мэра Старого Оскола. Вину бывший градоначальник не признал. В августе 2024 года Свердловский райсуд Белгорода приговорил Сергиенко к 12 годам колонии и штрафу 20 млн руб. Позже апелляционная инстанция сократила наказание до 11 лет и 9 месяцев.
Во время расследования уголовного дела Александр Сергиенко неоднократно заявлял о проблемах со здоровьем, которые обострились после его ареста. Он утверждал, что страдает серьезной болезнью почек и пережил в СИЗО инсульт. Его адвокат Борис Бочаров отказался комментировать «Ъ» ходатайство об освобождении из колонии.