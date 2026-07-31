Компания ресторатора Флеганова выкупила старинную усадьбу в центре Екатеринбурга

Компания уральского ресторатора Олега Флеганова выкупила на торгах старинную усадьбу купца Е. Деласье на ул. Горького, 34 в центре Екатеринбурга за 135,7 млн руб. Начальная цена за объект культурного наследия составляет 84,3 млн руб., участие в аукционе принимали шесть компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По итогам торгов самую высокую цену (135,7 млн руб.) предложила компания господина Флеганова («СтройИнвест»). 134,9 млн руб. предлагала ГК «ОЛИМП Девелопмент» (бенефициары — Искандер Сунгатуллин, Булат Адигамов). Компания «Актив-Плюс» (бенефициар — Татьяна Сарапулова) готова была выкупить усадьбу за 128,1 млн руб., 111,3 млн руб. предлагала компания «УголСтрой» (в бенефициарах указаны компании «Сапфир-98», совладельцем которой является Алина Гавриловская и «УралСнаб» Сергея Жданова).

Еще одним участником торгов стал специализированный застройщик «Ривьера-Инвест-ЕКБ» бизнесмена Валерия Малышева. Компания готова была выкупить усадьбу за 125,6 млн руб. Об интересе к старинной усадьбе господин Малышев заявлял еще несколько лет назад, он предполагал, что в здании можно будет открыть ресторан или галерею. Отметим, что объект культурного наследия находится по соседству с жилым комплексом «Ривьера», который строила компания бизнесмена. В этом жилом комплексе работают рестораны Олега Флеганова.

В итоге компания ресторатора приобрела историческое здание площадью 372,8 кв. м, еще одно здание площадью 51,1 кв. м и земельный участок — 0,30 га. В объявлении говорилось, что усадьба подходит для коммерческого использования.

Мария Игнатова