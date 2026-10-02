Более 33 тыс. человек посетили строительный форум 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге

XIII Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild завершились в Екатеринбурге. За четыре дня мероприятие посетили более 33 тыс. человек, сообщили организаторы форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Выставка проходила в двух павильонах «Екатеринбург-ЭКСПО». В ней приняли участие 505 компаний из 31 региона России, 60 городов и пяти стран. Свои разработки представили производители строительных материалов, поставщики инженерных систем, разработчики программного обеспечения и оборудования для строительства.

30 сентября выставку посетили губернатор Свердловской области Денис Паслер и исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Рустам Галямов. Они осмотрели экспозицию и обсудили с участниками реализацию программы КРТ в Екатеринбурге.

Всего деловая программа 100+ TechnoBuild насчитывала 220 сессий, где выступили порядка 1 тыс. спикеров. В рамках форума также прошли мероприятия для инженеров, проектировщиков, дизайнеров интерьера, риелторов и маркетологов. Среди тем — развитие малых городов, влияние жилья на качество жизни, восстановление памятников архитектуры, цены и спрос на первичном и вторичном рынках недвижимости.

Одним из мероприятий форума стала закладка нового небоскреба — многофункционального административно-гостиничного комплекса «Парус». Его высота составит почти 300 м.

Традиционно в рамках 100+ TechnoBuild подвели итоги всероссийской премии 100+ Awards. Победителей определили в 18 номинациях.

30 сентября в рамках деловой программы 100+ TechnoBuild состоялось пленарное заседание на тему «Дом будущего». Участники пленарной сессии главной тенденцией в отрасли назвали создание общественных пространств внутри жилых комплексов и активное развитие окружающей среды. Губернатор Свердловской области Денис Паслер дал прогноз, что в ближайшие 15-20 лет по городу можно будет передвигаться на летающих автомобилях, что кардинально изменит архитектуру.

Подробнее в материале «Ъ-Урал» — «Выход из четырех стен»

Полина Бабинцева