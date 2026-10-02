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Более 33 тыс. человек посетили строительный форум 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге

XIII Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild завершились в Екатеринбурге. За четыре дня мероприятие посетили более 33 тыс. человек, сообщили организаторы форума.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Выставка проходила в двух павильонах «Екатеринбург-ЭКСПО». В ней приняли участие 505 компаний из 31 региона России, 60 городов и пяти стран. Свои разработки представили производители строительных материалов, поставщики инженерных систем, разработчики программного обеспечения и оборудования для строительства.

30 сентября выставку посетили губернатор Свердловской области Денис Паслер и исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Рустам Галямов. Они осмотрели экспозицию и обсудили с участниками реализацию программы КРТ в Екатеринбурге.

Всего деловая программа 100+ TechnoBuild насчитывала 220 сессий, где выступили порядка 1 тыс. спикеров. В рамках форума также прошли мероприятия для инженеров, проектировщиков, дизайнеров интерьера, риелторов и маркетологов. Среди тем — развитие малых городов, влияние жилья на качество жизни, восстановление памятников архитектуры, цены и спрос на первичном и вторичном рынках недвижимости.

Одним из мероприятий форума стала закладка нового небоскреба — многофункционального административно-гостиничного комплекса «Парус». Его высота составит почти 300 м.

Традиционно в рамках 100+ TechnoBuild подвели итоги всероссийской премии 100+ Awards. Победителей определили в 18 номинациях.

30 сентября в рамках деловой программы 100+ TechnoBuild состоялось пленарное заседание на тему «Дом будущего». Участники пленарной сессии главной тенденцией в отрасли назвали создание общественных пространств внутри жилых комплексов и активное развитие окружающей среды. Губернатор Свердловской области Денис Паслер дал прогноз, что в ближайшие 15-20 лет по городу можно будет передвигаться на летающих автомобилях, что кардинально изменит архитектуру.

Подробнее в материале «Ъ-Урал» — «Выход из четырех стен»

Полина Бабинцева

Фотогалерея

Малахов, Галич и 100+ строителей

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Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild в МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot; проходил с 29 сентября по 2 октября

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" проходил с 29 сентября по 2 октября

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Девелоперы представили на форуме как новые проекты, так и те, которые находятся в реализации

Девелоперы представили на форуме как новые проекты, так и те, которые находятся в реализации

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Компания &quot;УГМК-Застройщик&quot; представила проект бизнес-вилл на улице Куйбышева у набережной реки Исеть и спорткомплекса &quot;УГМК-Арены&quot;

Компания "УГМК-Застройщик" представила проект бизнес-вилл на улице Куйбышева у набережной реки Исеть и спорткомплекса "УГМК-Арены"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Международный строительный форум и выставка &quot;100+ TechnoBuild&quot; в МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;. Посетители на выставке

Международный строительный форум и выставка "100+ TechnoBuild" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Посетители на выставке

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Посетители выставки у стенда компании &quot;Синара-Девелопмент&quot;

Посетители выставки у стенда компании "Синара-Девелопмент"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

В рамках мероприятия проходил форум дизайнеров интерьера

В рамках мероприятия проходил форум дизайнеров интерьера

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенда девелопера &quot;Страна Девелопмент&quot;. на нем представлен проект небоскреба в Москве

Стенда девелопера "Страна Девелопмент". на нем представлен проект небоскреба в Москве

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Губернатор Свердловской области Денис Паслер во время церемонии открытия 100+ TechnoBuild

Губернатор Свердловской области Денис Паслер во время церемонии открытия 100+ TechnoBuild

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Церемония открытия международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild

Церемония открытия международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Губернатор Свердловской области Денис Паслер (в центре) во время обхода выставки

Губернатор Свердловской области Денис Паслер (в центре) во время обхода выставки

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild в МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;. Посетители на выставке

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Посетители на выставке

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

На стенде компании &quot;Унистрой&quot; из Татарстана был чак-чак

На стенде компании "Унистрой" из Татарстана был чак-чак

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild в МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;. Посетители на выставке

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Посетители на выставке

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

В последние годы 100+ TechnoBuild стабильно собирает более 20 тыс. участников из 30 стран, 70 регионов России и 300 городов

В последние годы 100+ TechnoBuild стабильно собирает более 20 тыс. участников из 30 стран, 70 регионов России и 300 городов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild в МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;. Посетители на выставке

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Посетители на выставке

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

На форуме дизайнеры обсуждали глобальные тренды интерьерного рынка

На форуме дизайнеры обсуждали глобальные тренды интерьерного рынка

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

На стенде застройщика посетителей обнимали меховые лапы

На стенде застройщика посетителей обнимали меховые лапы

Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ

Стенды участников форума в этом году были необычные. Некоторые разбивали целые сады

Стенды участников форума в этом году были необычные. Некоторые разбивали целые сады

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild в МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;. Посетители на выставке

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Посетители на выставке

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Сессия &quot;Новые механизмы повышения экономического потенциала городских территорий&quot;, организованной &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; совместно с администрацией Екатеринбурга и коллегией адвокатов &quot;Регионсервис&quot;

Сессия "Новые механизмы повышения экономического потенциала городских территорий", организованной "Коммерсантъ-Урал" совместно с администрацией Екатеринбурга и коллегией адвокатов "Регионсервис"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Исполняющий обязанности мэра Екатеринбурга Рустам Галлямов на сессии &quot;Новые механизмы повышения экономического потенциала городских территорий&quot;

Исполняющий обязанности мэра Екатеринбурга Рустам Галлямов на сессии "Новые механизмы повышения экономического потенциала городских территорий"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников во время сессии &quot;Новые механизмы повышения экономического потенциала городских территорий&quot;

Президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников во время сессии "Новые механизмы повышения экономического потенциала городских территорий"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Пленарная сессия строительного форума 100+ Technobuild

Пленарная сессия строительного форума 100+ Technobuild

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Исполняющий обязанности мэра Екатеринбурга Рустам Галлямов, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов, губернатор Свердловской области Денис Паслер и генеральный директор компании &quot;Синара-Девелопмент&quot; Тимур Уфимцев во время обхода выставки

Исполняющий обязанности мэра Екатеринбурга Рустам Галлямов, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов, губернатор Свердловской области Денис Паслер и генеральный директор компании "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев во время обхода выставки

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Ведущим пленарной сессии стал Андрея Малахов. Рядом с ним руководитель рабочей группы по проведению 100+ TechnoBuild Вера Белоус

Ведущим пленарной сессии стал Андрея Малахов. Рядом с ним руководитель рабочей группы по проведению 100+ TechnoBuild Вера Белоус

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт (в центре) во время обхода выставки форума

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт (в центре) во время обхода выставки форума

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Работа международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild в МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;

Работа международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Открытый разговор с Идой Галич о доме будущего глазами женщин

Открытый разговор с Идой Галич о доме будущего глазами женщин

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Участники форума перед началом пленарной сессии

Участники форума перед началом пленарной сессии

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Сессия &quot;Города для жизни: комфортная среда как ответ на кризис спроса&quot;, организованная &quot;Коммерсантъ-Урал&quot;

Сессия "Города для жизни: комфортная среда как ответ на кризис спроса", организованная "Коммерсантъ-Урал"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Генеральный директор АО &quot;Корпорация развития Среднего Урала&quot; (КРСУ) Денис Гарбузов

Генеральный директор АО "Корпорация развития Среднего Урала" (КРСУ) Денис Гарбузов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Посетитель на выставке

Посетитель на выставке

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Стенд застройщика на форуме 100+ TechnoBuild

Стенд застройщика на форуме 100+ TechnoBuild

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

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Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" проходил с 29 сентября по 2 октября

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Девелоперы представили на форуме как новые проекты, так и те, которые находятся в реализации

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Компания "УГМК-Застройщик" представила проект бизнес-вилл на улице Куйбышева у набережной реки Исеть и спорткомплекса "УГМК-Арены"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Международный строительный форум и выставка "100+ TechnoBuild" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Посетители на выставке

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Посетители выставки у стенда компании "Синара-Девелопмент"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

В рамках мероприятия проходил форум дизайнеров интерьера

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенда девелопера "Страна Девелопмент". на нем представлен проект небоскреба в Москве

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Губернатор Свердловской области Денис Паслер во время церемонии открытия 100+ TechnoBuild

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Церемония открытия международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Губернатор Свердловской области Денис Паслер (в центре) во время обхода выставки

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Посетители на выставке

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

На стенде компании "Унистрой" из Татарстана был чак-чак

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Посетители на выставке

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

В последние годы 100+ TechnoBuild стабильно собирает более 20 тыс. участников из 30 стран, 70 регионов России и 300 городов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Посетители на выставке

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

На форуме дизайнеры обсуждали глобальные тренды интерьерного рынка

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

На стенде застройщика посетителей обнимали меховые лапы

Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ

Стенды участников форума в этом году были необычные. Некоторые разбивали целые сады

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Посетители на выставке

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Сессия "Новые механизмы повышения экономического потенциала городских территорий", организованной "Коммерсантъ-Урал" совместно с администрацией Екатеринбурга и коллегией адвокатов "Регионсервис"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Исполняющий обязанности мэра Екатеринбурга Рустам Галлямов на сессии "Новые механизмы повышения экономического потенциала городских территорий"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников во время сессии "Новые механизмы повышения экономического потенциала городских территорий"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Пленарная сессия строительного форума 100+ Technobuild

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Исполняющий обязанности мэра Екатеринбурга Рустам Галлямов, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов, губернатор Свердловской области Денис Паслер и генеральный директор компании "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев во время обхода выставки

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Ведущим пленарной сессии стал Андрея Малахов. Рядом с ним руководитель рабочей группы по проведению 100+ TechnoBuild Вера Белоус

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт (в центре) во время обхода выставки форума

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Работа международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Открытый разговор с Идой Галич о доме будущего глазами женщин

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Участники форума перед началом пленарной сессии

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Сессия "Города для жизни: комфортная среда как ответ на кризис спроса", организованная "Коммерсантъ-Урал"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Генеральный директор АО "Корпорация развития Среднего Урала" (КРСУ) Денис Гарбузов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Посетитель на выставке

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Стенд застройщика на форуме 100+ TechnoBuild

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

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