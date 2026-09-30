Паслер: в Екатеринбурге построят 75-этажный небоскреб «Парус» рядом с «Высоцким»

В Екатеринбурге приступили к реализации проекта многофункционального комплекса «Парус», который станет одним из самых высоких зданий в стране. Высота конструкции составит почти 300 метров, а количество этажей достигнет 75, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Объект появится рядом с бизнес-центром «Высоцкий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

По словам главы региона, среди ключевых архитектурных особенностей здания выделяются трехуровневый панорамный бассейн и смотровая площадка. Название проекта отсылает к одноименной композиции Владимира Высоцкого, музей которого расположен в соседнем БЦ. Сегодня представители власти и девелопер, совладелец «Высоцкого» Андрей Гавриловский дали старт проекту и бросили монетки в первый бетон, пишет портал Е1.

Напомним, комплекс хотят построить в периметре улиц Малышева — Карла-Либкнехта — Красноармейской — проспекта Ленина. Реализацией проекта, как заявлялось ранее, займется Андрей Гавриловский.

В 2022 году уральские и столичные архитекторы представили на форуме 100+ Techno Build несколько вариантов того, как может выглядеть небоскреб, тогда еще его называли «Высоцкий 2». Проект «Парус» представил и архитектор бюро «Старт» Андрей Молоков — автор самого небоскреба «Высоцкий» и бывший главный архитектор Екатеринбурга. Но тогда планировалось, что небоскреб будет 57-этажный. Согласно проекту на январь 2024 года, высота нового объекта составляла 288,8 м. В октябре 2025 года господин Гавриловский оценивал реализацию проекта примерно в 10 млрд руб.

Мария Игнатова