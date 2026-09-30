Выход из четырех стен

Участники пленарной сессии «Дом будущего» строительного форума 100+ Technobuild, который проходит в Екатеринбурге, главной тенденцией в отрасли назвали создание общественных пространств внутри жилых комплексов и активное развитие окружающей среды. Губернатор Свердловской области Денис Паслер дал прогноз, что в ближайшие 15-20 лет по городу можно будет передвигаться на летающих автомобилях, что кардинально изменит архитектуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пленарная сессия строительного форума 100+ Technobuild «Дом будущего»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Пленарная сессия строительного форума 100+ Technobuild «Дом будущего»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Темой пленарной сессии строительного форума 100+ Technobuild стал «Дом будущего». Основной тенденцией, которую обозначили все собравшиеся, стал выход дома за рамки стен здания и включение его во всю окружающую инфраструктуру.

Глава «Синара Девелопмент» Тимур Уфимцев заметил, что основной тренд, на который ориентируется компания, — вынос как можно большего количества функций из квартиры в общественные пространства. «Колясочные, велосипедные, кладовки уже стали санитарным минимумом. Сейчас появляются общественные коворкинги, соседские центры, детские комнаты, прачечные и фитнес-румы»,— рассказал господин Уфимцев.

Отчасти, пояснил он, эта тенденция обусловлена ограниченностью бюджета покупателей. Жильцы хотят получить необходимые функции и удобный сервис, при этом сохранив жилую используемую площадь квартиры.



Помимо общественных пространств в самих ЖК, важной становится и среда, в которую выходит человек, — окружающая жилое пространство инфраструктура. «Я уверен, что будущий дом не ограничивается стенами, необходимо рассматривать комплексную территорию»,— считает гендиректор компании «Практика» Александр Невмержицкий. По его словам, компании часто стремятся восстановить, например, парковую территорию, которая не относится к зоне застройки, однако напрямую будет влиять на то, как живут покупатели квартир.

Во многом современные тенденции обусловлены и меняющимся поколением. Как отметил Тимур Уфимцев, поколение Z, которое уже составляет значительную долю покупателей, больше внимания уделяет своему ментальному здоровью, ценит свое время, а больше решений в домах для него опирается на тревожность. В частности, это касается возможности контроля и управления системами дома, выделения в дворовых пространствах мест не только для игр детей, но и для отдыха и расслабления взрослых. «Раньше семьей считались супруги с детьми. Сейчас обычная семья до тридцати лет может быть такой: муж, жена и собачка»,— сказал он.

Гендиректор ГК «Кортрос» Станислав Киселев уточнил, что в Академическом районе, строительством которого занималась компания, индекс рождаемости составляет 1,94, тогда как в среднем по России он — 1,4. Господин Киселев заметил, что на это напрямую влияет организация района и его инфраструктура, а проекты с комплексной инфраструктурой гораздо действеннее, чем классический подход девелоперов — точечная застройка.

«Когда девелопер, органы власти и местного самоуправления занимаются не только строительством жилых домов, а организацией социальной среды и инфраструктуры, это дает соответствующий эффект»,— пояснил он.

«Думая о будущем, важно не забывать о прошлом»,— заметил глава ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков. По его словам, комплексное развитие территории важно и в случае старого жилья, которое не отвечает требованиям к комфортной жизни. С ним согласился губернатор Кузбасса Илья Середюк, приведя в пример застройку в Кемерове. «Мы пошли на реновацию центральной части города в 540 га, где была индивидуальная застройка, отапливаемая углем, не было центрального тепла. Мы ошибочно развивали город на периферии, на самом деле в центре должна быть высотная застройка, а дальше от него — индивидуальное жилое строительство (ИЖС)»,— рассказал он.

По словам Станислава Киселева, тенденция в целом смещается в сторону ИЖС, объемы которого растут на фоне снижения строительства многоквартирных домов. По его словам, такое развитие территорий и среды, в том числе в малых городах, в итоге может дать кумулятивный эффект в плане социального развития территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Свердловской области Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Губернатор Свердловской области Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Губернатор Свердловской области Денис Паслер указал девелоперам на то, что они все еще недостаточно учитывают возможности будущего. По его словам, через 15-20 лет в городах и между ними будет возможность передвигаться на летающих автомобилях, что изменит подходы к архитектуре и городскому планированию. Это, по предположению главы региона, должно повлиять и на развитие малых городов за счет того, что расстояние в 100 км можно будет преодолеть за 15 минут.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов добавил, что такие изменения в первую очередь влияют на городское планирование, в том числе сокращая затраты на него.



Господин Орлов подчеркнул необходимость адаптивности дома в будущем, который будет учитывать и исторический контекст территории, и потребности ее жителей в настоящем. Отчасти решить задачу адаптивного дома способны новые материалы, которые способны менять конструкцию домов и подходы к их строительству в принципе.

Подводя итог обсуждению, Денис Паслер заметил, что основные тренды — безопасность и экологичность жилых пространств, увеличение мобильности между территориями и способность трансформироваться — как самой среды, так и дискуссии вокруг нее.

Анна Капустина