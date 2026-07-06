Лукашенко пообещал белорусским военнослужащим не посылать их воевать на Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил участие военнослужащих республики в военных действиях между Россией и Украиной. Он обвинил страны Запада в затягивании российско-украинского конфликта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна, это плохо, что война идет в Украине»,— сказал господин Лукашенко на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава (цитата по сайту администрации белорусского президента).
Александр Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия выступает за мирное урегулирование конфликта, однако «международная "партия войны" этого не хочет». «Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены»,— добавил белорусский президент.
Белорусский президент неоднократно заявлял, что вооруженные силы республики готовятся к возможным боевым действиям, несмотря на стремление избежать конфликта на Украине. Господин Лукашенко допускал точечную мобилизацию отдельных частей для поддержания боеготовности.
Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о неучастии белорусских военных в конфликте на Украине, а также о нежелании переносить боевые действия на территорию Белоруссии, согласуются с его более ранними заявлениями. Лукашенко неоднократно подчеркивал, что Беларусь будет воевать только в случае прямой агрессии против её территории. Он также отмечал, что вступление республики в конфликт принесёт больше вреда, чем пользы, указывая на уязвимость белорусских объектов и потенциальные большие потери среди военных.
Александр Лукашенко высказывал мнение, что российское руководство не склоняет Минск к активному участию в боевых действиях, понимая, что 70 тысяч белорусских военнослужащих не дадут существенного преимущества. По его словам, Россия обладает достаточным количеством живой силы и техники. Президент Белоруссии также выражал опасения, что продолжение конфликта может привести к глобальной войне, и призывал Киев к переговорам без предварительных условий.