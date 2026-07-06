Лукашенко пообещал белорусским военнослужащим не посылать их воевать на Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил участие военнослужащих республики в военных действиях между Россией и Украиной. Он обвинил страны Запада в затягивании российско-украинского конфликта.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна, это плохо, что война идет в Украине»,— сказал господин Лукашенко на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава (цитата по сайту администрации белорусского президента).

Александр Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия выступает за мирное урегулирование конфликта, однако «международная "партия войны" этого не хочет». «Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены»,— добавил белорусский президент.

Белорусский президент неоднократно заявлял, что вооруженные силы республики готовятся к возможным боевым действиям, несмотря на стремление избежать конфликта на Украине. Господин Лукашенко допускал точечную мобилизацию отдельных частей для поддержания боеготовности.