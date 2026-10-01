Застройщик ушел в самоволку

“Ъ” стали известны подробности уголовного преследования сочинского застройщика Анзора Пруидзе. Получивший за свою жизнь несколько приговоров за обман дольщиков предприниматель отправился в зону СВО, самовольно покинул часть и только через год был задержан. Тем временем велось расследование очередной махинации застройщика. Как считает следствие, ему удалось перепродать уже проданные апартаменты дольщикам сочинских ЖК «Горизонт» и «Туапсинский». По предварительным данным, ущерб покупателям жилья составил не менее 300 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Анзор Пруидзе, учредитель сочинских строительных компаний «Альбатрос» и «Рахас-Инвест», был задержан 9 сентября этого года, данные об этом Министерство обороны РФ предоставило суду в процессе о банкротстве одной из его компаний. Пруидзе заключил контракт о прохождении военной службы в зоне СВО в мае 2025 года, когда ему назначили пять лет колонии за обман на 10 млн руб. покупателей элитного жилья в новостройках Сочи. Это был четвертый приговор в карьере застройщика: в 2014 году Анзор Пруидзе был осужден на 5 лет и 2 месяца, в 2019 году — на 5 лет, в 2022 году — на 6 лет и 10 месяцев лишения свободы по разным эпизодам продаж элитной недвижимости в Сочи.

Пруидзе не стал обжаловать последнее решение суда и заявил о намерении отправиться в зону боевых действий. По данным оборонного ведомства, Анзор Пруидзе был направлен в одно из подразделений в городе Алчевске (ЛНР), а через месяц самовольно оставил часть, в связи с чем военно-следственный отдел СКР начал расследование уголовного дела. В октябре 2025 года следственный отдел СКР по городу Сочи возбудил еще одно дело в отношении Анзора Пруидзе и его делового партнера Андрея Шабанова по обвинению в особо крупном мошенничестве при продаже площадей в ЖК «Горизонт» и «Туапсинский». Андрей Шабанов был арестован, Анзор Пруидзе — объявлен в розыск.

Как указано в материалах нового дела застройщиков, в 2023 году Анзор Пруидзе в очередной раз вышел на свободу, получив условно-досрочное освобождение, и вместе с Андреем Шабановым организовал офисы по продаже помещений в «Горизонте» и «Туапсинском». Доверенные риелторы, действуя по их указанию, перепродали уже проданные помещения, заработав на этом не менее 50 млн руб., полагает следствие. Кроме того, злоумышленники убеждали дольщиков перезаключать с ними договоры купли-продажи и вносить доплату.

Таким способом, утверждает следствие, застройщикам удалось еще собрать с покупателей более 250 млн руб. Примечательно, что махинации происходили, когда СКР расследовал четвертое по счету уголовное дело о мошенничестве в отношении Анзора Пруидзе.

По данным инициативной группы дольщиков, застройщик Пруидзе и его доверенные лица пытались использовать и другие способы обогащения вопреки интересам покупателей жилья и фискальных органов. В 2024 году директор ООО «Альбатрос» Андрей Шабанов обратился в суд с заявлением о расторжении 886 договоров долевого участия объекта «Горизонт» на том основании, что получивший средства Анзор Пруидзе не внес их в кассу компании. Однако суд отказал застройщику и подтвердил права дольщиков. В мае этого года ИФНС №4 по республике Башкирия обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о банкротстве ООО «Альбатрос» в связи с задолженностью по налогам на сумму 20 млн руб. Инициативная группа дольщиков высказывает опасения, что в случае признания застройщика несостоятельным апартаменты будут проданы с торгов по цене ниже рынка и выплаты по их договорам могут быть существенно снижены.

Анна Перова, Краснодар