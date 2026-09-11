В Москве арестован скрывшийся из зоны СВО сочинский застройщик Анзор Пруидзе

Застройщик Анзор Пруидзе, отправившийся в зону СВО после приговора за мошенничество со средствами дольщиков и самовольно оставивший часть, задержан в Москве. Об этом сообщил «Ъ» представитель инициативной группы дольщиков Даниил Синицын. По словам собеседника «Ъ», официальная информация об аресте беглого предпринимателя была получена потерпевшими от следователя, который ведет новое дело о мошенничестве в отношении Пруидзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Анзор Пруидзе, строивший несколько крупных жилых объектов в Сочи, был четырежды осужден за мошенничество и нанесение имущественного вреда покупателям жилья. Последние приговоры Пруидзе связаны с продажей площадей в ЖК «Горизонт» в Адлере: освободившись после очередного срока, застройщик начинал повторную продажу апартаментов, по которым уже имеются договоры долевого участия. В мае 2025 года Анзор Пруидзе был приговорен к пяти годам колонии, после чего заключил контракт с Минобороны об отправке в зону СВО. В июле 2025 года в отношении Пруидзе было возбуждено дело о самовольном оставлении части, в октябре он был объявлен в международный розыск. Тогда же по заявлению дольщиков в отношении застройщика было возбуждено новое уголовное дело о мошенничестве с апартаментами ЖК «Горизонт».

Комплекс апартаментов «Горизонт» фигурирует еще в одном резонансном уголовном деле — предпринимателя Рубена Татуляна, известного в определенных кругах как Робсон, которого обвиняют в причастности к мошенничеству с площадями. Дело в отношении Татуляна в ближайшее время начнет слушать по существу Краснодарский крайсуд. Подсудимый находится за пределами России, поэтому процесс проходит заочно.

Анна Перова, Краснодар