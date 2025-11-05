Не на нарах, а «на Канарах»

Сочинский застройщик Анзор Пруидзе, имеющий три приговора по делам о мошенничестве и осужденный к лишению свободы, объявлен в международный розыск. Уполномоченные госорганы крайне скупо объясняют, каким образом в розыске мог оказаться гражданин, который сейчас должен находиться в колонии строгого режима. ФСИН на вопрос о местонахождении девелопера, задолжавшего покупателям сотни миллионов рублей, ссылается на защиту персональных данных. Полиция говорит о нераспространении оперативной информации. Юристы считают, что сложившаяся ситуация свидетельствует о существовании «черной дыры» в системе охраны осужденных.

Сочинский застройщик Анзор Пруидзе, ранее приговоренный к лишению свободы по делу о мошенничестве, а сейчас являющийся подозреваемым по четвертому уголовному делу, объявлен в международный розыск. Об этом, отвечая на запрос «Ъ-Кубань», сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю. На уточняющий вопрос издания о том, означает ли этот факт, что девелопер покинул пределы России, в ведомстве заявили, что данная оперативная информация разглашению не подлежит.

В середине октября 2025 года «Ъ-Кубань» рассказывал о том, что на Анзора Пруидзе завели четвертое уголовное дело о мошенничестве. Оно, как и предыдущие три, связано с апарт-комплексом «Горизонт». По делу также проходит возглавляющий его компанию экс-адвокат Андрей Шабанов, он арестован. Господин Пруидзе, согласно предыдущему (третьему) приговору, должен отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор был вынесен в конце апреля, не был обжалован и вступил в силу.

По подсчетам юристов дольщиков, девелопер не мог выйти из мест лишения свободы даже по УДО раньше, чем через полтора года. Тем не менее, сообщая о возбуждении нового уголовного дела, пресс-служба СУСК по Краснодарскому краю объявила о том, что фигурант объявлен в розыск.

«Ъ-Кубань» обратился в ГУФСИН по Краснодарскому краю, попросив ведомство разъяснить, как господин Пруидзе, осужденный к лишению свободы со вступившим в законную силу приговором, который сейчас должен находиться в колонии строгого режима, мог быть объявлен в розыск. Издание попросило ГУФСИН уточнить, находиться ли он под надзором службы и не совершил ли побег. Однако там отказались уточнять местоположение осужденного Пруидзе, сославшись на закон о защите персональных данных. Дополнительно в управлении подчеркнули, что побегов за последнее время из учреждений ГУФСИН не допущено.

Чтобы исключить возможную ошибку, редакция запросила сведения о господине Пруидзе в базе розыска МВД. Информация об объявлении его в розыск там была размещена. После этого в главке уточнили, что на сегодня Анзор Пруидзе уже объявлен в международный розыск.

Вместе с тем, среди пострадавших дольщиков последнее время ходят слухи, что застройщик мог отправиться на СВО. Однако официально ни одна из запрошенных правоохранительных структур эти сведения не подтвердила.

О том, что может означать такая ситуация «Ъ-Кубань» разъяснил управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов.

Он отметил, что для объявления человека в международный розыск не требуется стопроцентного подтверждения, что тот уже покинул страну. Для этого достаточно данных, указывающих на возможное нахождение лица за пределами РФ.

При этом он усомнился в версии дольщиков, потому что объявлять лицо, отправившееся на СВО в международный розыск, равно как и находящегося в колонии — это нонсенс. Юрист заключил, что возникшая ситуация представляет собой сложную процессуальную коллизию.

«Процессуальная логика предполагает, что после провозглашения приговора суд должен был избрать заключенному меру пресечения в виде заключения под стражу, а конвой обеспечить его сопровождение в следственный изолятор. Подчеркну, это зона ответственности суда. Затем, согласно статьи 75 УИК РФ, администрация места содержания под стражей обязана была обеспечить передачу осужденного в исправительное учреждение. Вместо этого мы наблюдаем иную процессуальную реальность. Возникает закономерный вопрос: в какой именно момент процессуальная цепочка — от провозглашения приговора до реального исполнения наказания — оказалась разорвана. И почему ни один из уполномоченных органов не готов прояснить, как осужденный к реальному лишению свободы человек вместо колонии строгого режима оказался в международном розыске»,— задается вопросами адвокат.

Он уточняет, что согласно УИК РФ осужденные к лишению свободы должны направляться для отбывания наказания не позднее 10 дней со дня получения администрацией следственного изолятора извещения о вступлении приговора суда в законную силу. До этого момента осужденные должны находиться в СИЗО.

«Остается констатировать, что между провозглашением приговора и его реальным исполнением существует процессуальная “черная дыра”, природа которой ускользает от публичного объяснения»,— резюмирует юрист.

Представитель дольщиков Даниил Синицын говорит, что покупатели недвижимости в сочинских ЖК, чьи договоры не зарегистрированы в Росреестре, имеют к господину Пруидзе неудовлетворенные финансовые претензии примерно на 1 млрд руб. По его словам, они рассчитывали, что застройщик «закроет» долги перед ними самостоятельно. Таинственное исчезновение господина Пруидзе, вероятно, заставит их вступить в уже текущую процедуру его банкротства с расчетом получить удовлетворение своих требований за счет имущества девелопера. Предположительно, оно может произойти в результате продажи с торгов его компаний.

