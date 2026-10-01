Евгений Кустов заявил об уходе с поста замглавы минздрава Свердловской области

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Евгений Кустов написал заявление об уходе в отставку в связи с переходом «на высокую должность в крупном медицинском бизнесе в Москве», сообщили в пресс-службе ведомства. Заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова отметила, что чиновнику «удалось, по сути, с нуля» создать Центр внедрения изменений и выстроить проектную работу в здравоохранении Среднего Урала, которой прежде «практически не было».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Кустов

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области Евгений Кустов

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

Госпожа Савинова добавила, что Евгений Кустов собрал команду специалистов, благодаря которой началась перезагрузка поликлиник, женских консультаций и стоматологических поликлиник в Свердловской области, был воссоздан Медицинский информационно-аналитический центр по информатизации здравоохранении, значимо увеличились объемы телемедицинских консультаций и были запущены проекты, связанные с применением искусственного интеллекта (ИИ). «Эти проекты уже сегодня показывают свою эффективность. Они будут развиваться и дальше, а управленческая команда — укрепляться, помогая медицинским организациям улучшать работу и повышать удовлетворенность жителей качеством медицинской помощи»,— подчеркнула замгубернатора.

Губернатор Денис Паслер утвердил Евгения Кустова заместителем министра здравоохранения региона в декабре 2025 года. Ранее, с 2009 года, он работал в Белорецкой центральной клинической больнице (Башкортостан): был врачом отделения скорой медицинской помощи, заведующим диагностическим центром, заместителем главного врача по поликлинике и главным врачом. В 2020 году получил пост заместителя министра здравоохранения республики, в 2021 году перешел в аналогичное ведомство в Московской области: работал заместителем, первым заместителем министра. В 2024-м был утвержден заместителем директора департамента здравоохранения Минздрава РФ, в сентябре 2025-го — первым заместителем министра здравоохранения Якутии.

Татьяна Савинова возглавляет минздрав Свердловской области с апреля 2025 года. После отставки господина Кустова в ведомстве продолжают работать ее первый заместитель Игорь Пушкарев и пять заместителей.

Василий Алексеев