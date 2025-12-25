Евгений Кустов может быть назначен замминистра здравоохранения Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер планирует назначить бывшего первого заместителя министра здравоохранения Якутии Евгения Кустова на должность заместителя министра здравоохранения Среднего Урала, сообщили «Ъ-Урал» источники в правительстве региона. Господин Кустов станет седьмым заместителем главы ведомства Татьяны Савиновой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Кустов

Фото: Сайт минздрава Московской области Евгений Кустов

Фото: Сайт минздрава Московской области

Евгений Кустов в 2006 году окончил Саратовский военно-медицинский институт, в 2013-м — Международный институт экономики и права. С 2009 года работал в Белорецкой центральной клинической больнице (Башкортостан): был врачом отделения скорой медицинской помощи, заведующим диагностическим центром, заместителем главного врача по поликлинике и главным врачом. В 2020 году получил пост заместителя министра здравоохранения республики, в 2021 году перешел в министерство здравоохранения Московской области: работал заместителем главы ведомства, первым заместителем министра. В 2024-м был утвержден заместителем директора департамента здравоохранения Минздрава РФ, в сентябре 2025-го — первым заместителем министра здравоохранения Якутии.

Последние решения по составу руководства минздрава Свердловской области принимались в мае 2025 года. По решению Дениса Паслера в отставку ушли заместители министра Денис Демидов, Елена Чадова и Андрей Шастин. Новыми заместителями главы ведомства были утверждены Игорь Пушкарев, Евгений Кречетов, Вячеслав Липатов и Екатерина Барсаева. В июне Татьяна Савинова пояснила, что уволенные чиновники приняли предложения по трудоустройству на новые места. Она не исключила, что в ведомстве могут пройти новые кадровые перестановки. «Анализирую ситуацию, смотрю за работой сотрудников как в минздраве, так и главных врачей, это обычный управленческий процесс»,— сказала госпожа Савинова.

Василий Алексеев