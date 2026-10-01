Тюменская областная дума утвердила 24 депутатов, которые будут получать зарплату

В Тюменской областной думе утвердили 24 депутатов, которые будут осуществлять свои полномочия на профессиональной основе. В число политиков, которые будут получать зарплату из бюджета Тюменской области, включили 18 представителей от «Единой России», по два — от КПРФ и ЛДПР, по одному — от «Новых людей» и «Справедливой России». Остальные 24 депутата будут осуществлять свои полномочия на безвозмездной основе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В число депутатов, которые будут вести деятельность на профессиональной основе, вошли

От «Единой России» — спикер Фуат Сайфитдинов, его первый заместитель Андрей Артюхов, заместители председателя Наталья Шевчик и Дмитрий Кузьменко, главы комитетов Ольга Швецова (по бюджету), Ирина Соколова (по госстроительств), Ольга Кузнечевских (по соцполитике), Инна Лосева (по экономической политике), председатель комиссии по вопросам депутатской этики Владимир Нефедьев, депутаты Надежда Алексеева, Александр Анохин, Владимир Ковин, Александр Мажаров, Сергей Медведев, Андрей Станкин, Лариса Цупикова, Федор Шишкин и Вадим Шувалов;

— спикер Фуат Сайфитдинов, его первый заместитель Андрей Артюхов, заместители председателя Наталья Шевчик и Дмитрий Кузьменко, главы комитетов Ольга Швецова (по бюджету), Ирина Соколова (по госстроительств), Ольга Кузнечевских (по соцполитике), Инна Лосева (по экономической политике), председатель комиссии по вопросам депутатской этики Владимир Нефедьев, депутаты Надежда Алексеева, Александр Анохин, Владимир Ковин, Александр Мажаров, Сергей Медведев, Андрей Станкин, Лариса Цупикова, Федор Шишкин и Вадим Шувалов; От ЛДПР — депутаты Иван Вершинин и Руслан Сабиров;

— депутаты Иван Вершинин и Руслан Сабиров; От КПРФ — депутаты Тамара Казанцева и Иван Левченко;

— депутаты Тамара Казанцева и Иван Левченко; От «Новых людей» — депутат Артем Зайцев;

— депутат Артем Зайцев; От «Справедливой России» — депутат Владимир Пискайкин.

Зарплата также предполагалась для заместителя председателя Тюменской облдумы Галины Резяповой и главы комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Оксане Величко (все от «Единой России»), однако политики направили заявления о работе в региональном парламенте «без отрыва от основной деятельности».

По данным облизбиркома, за 2025 год Фуат Сайфитдинов на посту спикера заработал 49,1 млн руб., его первый заместитель Андрей Артюхов — 21,4 млн руб., вице-спикеры — от 13,9 млн до 18,1 млн руб., главы комитетов — от 11 млн до 15,1 млн руб., депутаты на профессиональной основе — от 8,5 млн до 15,5 млн руб.

Голосование на выборах депутатов Тюменской областной думы проходило 18-20 сентября без использования электронного формата. По итогам распределения мандатов по партспискам, которые набрали больше 5% голосов избирателей, «Единая Россия» получила 16 мест (ее поддержали 1 млн 34,6 тыс. человек; 59,63%), ЛДПР (220,7 тыс.; 12,72%) и КПРФ (187,8 тыс.; 10,83%) — по три, «Новые люди» (107,8 тыс.; 6,21%) и «Справедливая Россия» (88,9 тыс.; 5,13%) — по одному. Во всех 24 одномандатных округах победу одержали кандидаты от «Единой России». Явка на выборах составила 64,7%.

В новом созыве «Единая Россия» увеличила численность своих депутатов в Тюменской облдуме с 37 до 40 человек, количество политиков во фракциях КПРФ и ЛДПР сократилось с четырех до трех человек в каждой, «Справедливой России» — с двух до одного, а «Новые люди» впервые получили представительство в областном парламенте.

Василий Алексеев