Минобороны предъявило воронежскому «Созвездию» претензии еще почти на 150 млн

Министерство обороны РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с новым иском к воронежскому АО «Концерн "Созвездие"» (подконтрольно «Ростеху», управляется ГК «Динамика»). Сумма требований — 95,4 млн руб. Иск подан на фоне продолжающихся судебных разбирательств между ведомством и предприятием. Он принят судом, заседание пройдет 8 сентября. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В июне суд назначил разбирательство по другому иску Минобороны к концерну. Согласно материалам картотеки, речь идет о взыскании 52,1 млн руб. Заседание состоится 10 августа. Претензии ведомство предъявило еще в марте. Итоговая сумма по двум делам — 147 млн руб.

Это не единственный спор между Минобороны и воронежским предприятием. Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Созвездие» подало апелляционную жалобу на решение арбитража Москвы о взыскании в пользу министерства 150,9 млн руб. неустойки за нарушение сроков исполнения госконтракта. Рассмотрение жалобы назначено на 17 июня. В рамках дела оспаривается выполнение контракта на поставку, сборку, установку, настройку и ввод в эксплуатацию комплексной аппаратной связи для нужд ведомства. Его должны были исполнить до 10 ноября 2023 года, по состоянию на февраль просрочка составляла 453 дня. Ответчик возражал против удовлетворения требований и просил о снижении неустойки на основании несоразмерности последствиям. Суд первой инстанции не нашел оснований для этого и взыскал всю сумму.

По данным Kartoteka.ru, АО «Концерн "Созвездие"» зарегистрировано в 2005 году в Воронеже. Общество было создано на базе основанного в 1958 году Воронежского НИИ связи. Является одним из лидеров в области производства и продажи средств радиосвязи. Уставный капитал — 16,5 млрд руб. Согласно последним опубликованным данным, в 2019 году выручка концерна составляла 16,9 млрд руб., чистый убыток — 1,6 млрд руб. В состав воронежского кластера «Созвездия» входят также АО «Электросигнал» и АО «Воронежское ЦКБ "Полюс"». С марта 2023 года воронежским концерном руководит частная московская ГК «Динамика» через подконтрольное ей АО «Техноимпульс», выпускающее продукцию в области связи и телекоммуникаций, а также для гражданской и специальной авиации. В марте 2024 года руководство «Созвездием» компании решением единственного акционера АО «Концерн "Созвездие"» — АО «Объединенная приборостроительная корпорация» — было продлено до 2029 года. Всего в отношении воронежского предприятия рассматривается 44 дела на сумму более 2 млрд руб.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежское «Созвездие» добивается признания права собственности на объект в Семилукском районе Воронежской области.

Анна Швечикова