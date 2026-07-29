Кассация завершила спор Минобороны и воронежского «Созвездия» на 70 млн рублей

Завершилось разбирательство по иску Министерства обороны РФ к воронежскому АО «Концерн "Созвездие"» (подконтрольно «Ростеху», управляется ГК «Динамика») с требованиями на 70 млн руб. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Первая инстанция удовлетворила требования истца частично, обе стороны обжаловали решение в апелляции и кассации, но безуспешно. Кассационная инстанция — Арбитражный суд Московского округа — вынесла решение 28 июля, указано в картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В связи с закрытым рассмотрением дела не обнародована суть претензий Минобороны. Также не указано, в каком объеме был удовлетворен иск ведомства. Как сообщал «Ъ-Черноземье», он был подан в конце июля прошлого года. Арбитражный суд города Москвы вынес решение в феврале, а 9-й Арбитражный апелляционный суд — в апреле этого года.

В самом «Созвездии» ранее пояснили «Ъ-Черноземье», что суды по искам к предприятию проходят в закрытом режиме, а решения по ним не публикуются, так как «данные сведения составляют служебную тайну в области обороны». В Минобороны, в свою очередь, заявили, что информация о требованиях к «Созвездию» «составляет гостайну».

В начале июля этого года стало известно о результатах трех других разбирательств между АО «Концерн "Созвездие"» и Министерством обороны РФ в рамках дел о взыскании неустойки по контрактам, связанным с исполнением гособоронзаказа. Общая сумма требований оборонного ведомства по ним составляла около 324,7 млн руб. Концерн, в частности, смог в апелляции отменить взыскание по иску на 150,9 млн руб.

Денис Данилов