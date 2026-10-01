Школьники Екатеринбурга разработают концепции благоустройства площади 1905 года

Директор департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Руслан Габдрахманов объявил конкурс для школьников и студентов на разработку концепции благоустройства площади 1905 года в Екатеринбурге, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алсу Султанова / администрация Екатеринбурга Фото: Алсу Султанова / администрация Екатеринбурга

В состязании участвуют три команды из студентов УрФУ и учеников «Строительных классов» на базе гимназии №2: «Оттенок 1905», «Пятый угол» и «Уральский свод». В концепции участники конкурса должны сохранить историческую ценность пространства и предусмотреть функции, востребованные горожанами разных поколений. Кроме того, учащиеся должны заложить смыслы, которые бы рассказывали о Екатеринбурге. Господин Габдрахманов посоветовал конкурсантам спросить прохожих на площади о том, что они хотят видеть в этом месте. Итоги конкурса подведут в апреле 2027 года.

Образовательный проект «Строительный класс» был запущен в 2022 году по инициативе администрации Екатеринбурга, Гильдии строителей Урала, а также Института строительства и архитектуры УрФУ. В ходе обучения ученики посещают стройплощадки и изучают архитектуру, строительное материаловедение, экспертизу недвижимости, инновации в строительстве.

Много лет на площади 1905 года располагалась парковка — по словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, она не придавала городу «столичного статуса». В последние два года там проводятся музыкальные и спортивные фестивали, выставки и ярмарки, площадь также оборудуют под пространства «Каток на площади» зимой и «Лето на площади» с падел-кортами — последнее завершило работу накануне. На прошлой неделе депутат городской думы Александр Колесников выступил с инициативой вернуть парковку на площади 1905 года и сделать ее платной. По его мнению, текущее использование пространства для игры в падел не соответствует статусу делового центра города.

Ирина Пичурина