«Лето на площади» в Екатеринбурге завершило работу

В Екатеринбурге 30 сентября прошел последний день работы падел-площадки «Лето на площади», которая в летний сезон располагалась на площади 1905 года, сообщили организаторы площадки. За лето там прошло более 20 турниров, в падел сыграли около 3 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова

Сегодня площадку начнут демонтировать и готовить к следующему сезону. «Очень надеемся, что уже зимой снова встретимся здесь, на этот раз — на льду, а не на парковке»,— сказано в сообщении.

Площадку «Лето на площади» открыли для посещения 23 мая. Впервые площадь 1905 года для ее организации использовали в 2025 году. В зимние месяцы в последние два года площадь занята катком. Также там проводятся музыкальные и спортивные фестивали, выставки и ярмарки.

До этого много лет там располагалась парковка — по словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, она не придавала городу «столичного статуса». Однако на прошлой неделе депутат городской думы Александр Колесников выступил с инициативой вернуть парковку на площади 1905 года и сделать ее платной. По его мнению, текущее использование пространства для игры в падел не соответствует статусу делового центра города. При этом ранее господин Орлов подтвердил, что площадь 1905 года будет постоянно резервироваться под городские мероприятия.

Ирина Пичурина