В думе Екатеринбурга потребовали вернуть парковку на площади 1905 года

На заседании Екатеринбургской городской думы депутат Александр Колесников выступил с инициативой вернуть парковку на площади 1905 года и сделать ее платной. По его мнению, текущее использование пространства для игры в падел не соответствует статусу делового центра города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Народный избранник раскритиковал решение администрации, заявив, что вместо потенциального дохода в 1 млн руб. ежемесячно в бюджет от парковки площадь используется под сезонные активности, такие как каток или сады.

«Что вы там сейчас устроили? Чтобы мажоры там играли – в падел или как он называется. Бизнесменам приехать в город, припарковаться нет возможности! Это деловой центр, а не центр развлечения мажоров! Убирайте эту порнографию, делайте платную парковку»,– потребовал господин Колесников, добавив, что ему некогда играть в падел, так как он работает.

Возмутился он и размещением на площади садов фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест», который проходил на данной локации. Зимой площадь также используют под каток.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ранее подтвердил, что площадь 1905 года будет постоянно резервироваться под городские мероприятия. В летний период последние два года на площади реализуется проект «Лето на площади». По словам господина Орлова, парковка не придавала городу «столичного статуса».