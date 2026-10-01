Иран отверг причастность к инциденту на авиабазе США в Британии

Глава иранского МИДа Аббас Аракчи отверг версию премьер-министра Великобритании Энди Бернема о причастности Ирана к подготовке теракта на авиабазе Фэрфорд. Британский министр утверждал, что у него «есть веские основания полагать, что Иран сыграл свою роль» в готовившейся атаке.

Господин Аракчи напомнил, что обвиняемых в подготовке теракта на авиабазе отпустили под залог. «Позиция Ирана такова, что освобождение предполагаемых террористов, работавших на иностранные государства, говорит само за себя. Вы не там ищете (виновных.— "Ъ")»,— прокомментировал министр в соцсети X.

27 сентября полиция задержала пятерых мужчин рядом с авиабазой Фэрфорд в графстве Глостершир, которую используют ВВС США. Им предъявили обвинения в подготовке теракта и нарушении положений закона о взрывчатых веществах. По основной версии британских властей, злоумышленники действовали под управлением иностранного государства. Times писал, что полиция изучает возможную связь Ирана с происшествием.

Подробности — в материале «Ъ» «Фермерша против террористов».