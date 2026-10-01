Иран отверг причастность к инциденту на авиабазе США в Британии
Глава иранского МИДа Аббас Аракчи отверг версию премьер-министра Великобритании Энди Бернема о причастности Ирана к подготовке теракта на авиабазе Фэрфорд. Британский министр утверждал, что у него «есть веские основания полагать, что Иран сыграл свою роль» в готовившейся атаке.
Господин Аракчи напомнил, что обвиняемых в подготовке теракта на авиабазе отпустили под залог. «Позиция Ирана такова, что освобождение предполагаемых террористов, работавших на иностранные государства, говорит само за себя. Вы не там ищете (виновных.— "Ъ")»,— прокомментировал министр в соцсети X.
27 сентября полиция задержала пятерых мужчин рядом с авиабазой Фэрфорд в графстве Глостершир, которую используют ВВС США. Им предъявили обвинения в подготовке теракта и нарушении положений закона о взрывчатых веществах. По основной версии британских властей, злоумышленники действовали под управлением иностранного государства. Times писал, что полиция изучает возможную связь Ирана с происшествием.
Подробности — в материале «Ъ» «Фермерша против террористов».
Версия о возможном участии Ирана возникла на фоне использования авиабазы Фэрфорд для американских ударов по иранским ракетным позициям в марте 2026 года. 24 июля 2026 года Корпус стражей исламской революции назвал базу «законной целью» после того, как США использовали ее для бомбардировок Ирана 21 июля. В Тегеране также заявляли, что такой статус имеют любые базы, используемые США в операциях против Ирана.
Британское следствие проверяет версию о том, что пятеро задержанных действовали по указаниям иностранного государства, например Ирана. Оно также пытается установить назначение самого инцидента: был ли он разведкой, репетицией для оценки защиты базы или постановкой, призванной передать сигнал британскому правительству. Поэтому иранский след в деле остается версией следствия, а не установленным обстоятельством.