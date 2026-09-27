В Британии задержали пятерых по делу о подготовке теракта на авиабазе Фэрфорд

Полиция Великобритании арестовала пятерых человек по обвинению в подготовке теракта на авиабазе Фэрфорд, которую используют Вооруженные силы США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление британской полиции.

Помощник начальника полиции Ричард Оконе заявил, что ночью силовикам поступило сообщение о «трех подозрительных автомобилях, направляющихся в сторону авиабазы Фэрфорд», передает Sky News. На место прибыли сотрудники полиции. Они задержали нескольких мужчин и осмотрели машины.

Расследование по делу ведут сотрудники антитеррористического подразделения. Арестованных также подозревают в нарушении положений Закона о взрывчатых веществах.

В марте 2026 года Великобритания разрешила США использовать авиабазу Фэрфорд для нанесения ударов по ракетным позициям Ирана, с которых ведутся атаки на суда в Ормузском проливе. Сегодня полиция объявила об эвакуации в районе Уэлфорда, рядом с авиабазой. Вооруженные силы США выразили «признательность за оперативную реакцию и постоянную поддержку» британской полиции. Арестованных допрашивают детективы.