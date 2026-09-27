The Times: к подготовке теракта на авиабазе Фэрфорд может быть причастен Иран

Сотрудники подразделения Скотленд-ярда по борьбе с терроризмом расследуют дело о подготовке теракта на авиабазе Фэрфорд в Великобритании. Они изучают возможную связь Ирана с готовившимся преступлением, сообщает The Times.

Ранее стало известно о «серьезном инциденте» рядом с авиабазой, которую используют ВВС США. По словам представителей полиции, ночью они получили сообщение о «трех подозрительных автомобилях, направляющихся в сторону авиабазы». Прибывшие на место сотрудники полиции задержали пять человек и осмотрели автомобили. После этого они эвакуировали несколько объектов. Как позже сообщали СМИ, речь шла о 85 домах в районе базы. Задержанным предъявили обвинения в подготовке теракта и нарушении положений закона о взрывчатых веществах.

Как пишет The Times, расследование находится на ранней стадии. Полиция также не исключает возможной причастности других «враждебных государств» или иные причины организации теракта. Однако, по данным газеты, «особо серьезно« рассматривается именно причастность Ирана.

В марте 2026 года Великобритания разрешила США использовать авиабазу Фэрфорд для нанесения ударов по ракетным позициям Ирана, с которых ведутся атаки на суда в Ормузском проливе. В Тегеране неоднократно говорили, что считают законными целями любые базы, используемые США в операциях против Ирана.

Андрей Келекеев