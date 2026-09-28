В Британии обвиняемых в подготовке теракта на авиабазе отпустили под залог

В Великобритании пять человек, которых обвиняют в подготовке взрыва на британской авиабазе Фэрфорд, освободили под залог. Об этом сообщил AFP глава антитеррористического подразделения британской полиции Лоуренс Тейлор.

«После проведения всесторонних допросов и следственных мероприятий пятеро задержанных сегодня днем будут освобождены под залог с обязательством являться в полицию»,— заявил господин Тейлор. По его словам, решение не означает, что расследование завершено. Подозреваемым строго ограничат передвижение и контакты с другими лицами.

27 сентября британская полиция задержала пятерых мужчин рядом с авиабазой Фэрфорд в графстве Глостершир, которую используют ВВС США. Им предъявили обвинения в подготовке теракта и нарушении положений закона о взрывчатых веществах. По основной версии британских властей, злоумышленники действовали под управлением иностранного государства. Times писал, что полиция изучает возможную связь Ирана с происшествием: в марте 2026 года Британия разрешила США использовать Фэрфорд для нанесения ударов по иранским позициям.

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