В Британии обвиняемых в подготовке теракта на авиабазе отпустили под залог
В Великобритании пять человек, которых обвиняют в подготовке взрыва на британской авиабазе Фэрфорд, освободили под залог. Об этом сообщил AFP глава антитеррористического подразделения британской полиции Лоуренс Тейлор.
«После проведения всесторонних допросов и следственных мероприятий пятеро задержанных сегодня днем будут освобождены под залог с обязательством являться в полицию»,— заявил господин Тейлор. По его словам, решение не означает, что расследование завершено. Подозреваемым строго ограничат передвижение и контакты с другими лицами.
27 сентября британская полиция задержала пятерых мужчин рядом с авиабазой Фэрфорд в графстве Глостершир, которую используют ВВС США. Им предъявили обвинения в подготовке теракта и нарушении положений закона о взрывчатых веществах. По основной версии британских властей, злоумышленники действовали под управлением иностранного государства. Times писал, что полиция изучает возможную связь Ирана с происшествием: в марте 2026 года Британия разрешила США использовать Фэрфорд для нанесения ударов по иранским позициям.
Подробнее — в материале «Ъ» «Фермерша против террористов».
Публичные версии о том, что американские службы заранее следили за задержанными, расходятся. Дональд Трамп говорил о длительном наблюдении и совместной работе с британскими властями, тогда как источники BBC утверждали, что силовики не получали разведданных по этим мужчинам; поэтому вопрос о степени предварительной осведомленности служб остается открытым.
Чувствительность версии об иностранном управлении связана с ролью самой базы: в марте 2026 года Великобритания разрешила США использовать Фэрфорд для ударов по ракетным позициям Ирана. Весной 2026 года этот вопрос вызвал серьезный раскол в отношениях Дональда Трампа с союзниками по НАТО, что объясняет осторожность властей в указании возможного заказчика.