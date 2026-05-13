«Лето на площади» в центре Екатеринбурга откроют 23 мая

Общественное пространство для отдыха «Лето на площади» в центре Екатеринбурга напротив мэрии планируют открыть для посещения 23 мая, сообщили в городской администрации.

На площади 1905 года уже начались работы по обустройству. К 22 мая там установят мобильные конструкции: настилы, клумбы с зелеными насаждениями, скамейки, навесы от дождя и солнца. Также на территории появится архитектурная подсветка с разными сценариями.

Зону будут использовать для массовых мероприятий — например, ее планируют задействовать в качестве одной из площадок фестиваля мотокультуры «Движение», который будет проходить с 5 по 7 июня. В июле на площади установят корты для игры в падел — первые сеансы по будням будут бесплатными для всех желающих.

Напомним, впервые площадь 1905 года в качестве пространства «Лето на площади» обустроили в 2025 году — площадка проработала с 1 июля по 28 сентября. Обустройство было сделано за счет туристического налога на 62 млн руб., на содержание потратили 48 млн руб. В зимние месяцы в последние два года площадь занята катком. По словам мэра Алексея Орлова, парковка на площади 1905 года не придавала городу «столичного статуса».

Ирина Пичурина