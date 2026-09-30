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Александра Леонова избрали главой Борисоглебска Воронежской области

Депутаты нового созыва Борисоглебской гордумы Воронежской области поддержали назначение Александра Леонова на пост главы администрации городского округа. Об этом сообщили в правительстве региона. Господин Леонов руководит муниципалитетом с февраля 2025 года, когда в отставку досрочно ушел впоследствии осужденный за превышение полномочий Андрей Пищугин.

Глава Борисоглебского городского округа Александр Леонов

Глава Борисоглебского городского округа Александр Леонов

Фото: Правительство Воронежской области

Глава Борисоглебского городского округа Александр Леонов

Фото: Правительство Воронежской области

Александру Леонову 50 лет. Он родился в крымском Симферополе. В 1999 году окончил Острогожское медицинское училище, в 2007-м — Белгородский университет потребительской кооперации, экономики и права, в 2020-м — Российский экономический университет имени Плеханова. С октября 2015 года по июль 2018-го работал зампредседателя совета народных депутатов Подгоренского района. Затем семь лет был главой Поворинского района, покинул пост в середине февраля 2025 года.

Администрацией Поворинского района с апреля 2025-го руководит Артем Зимоглядов, который до этого был первым заместителем господина Леонова.

В конце 2025 года Грибановский райсуд Воронежской области признал Андрея Пищугина виновным в превышении должностных полномочий при ремонте Борисоглебского драматического театра в 2022 году (ч. 1 ст. 286 УК РФ). После того как аукционы по поиску подрядчиков не состоялись, на тот момент глава администрации дал поручение убрать из конкурсной документации сведения о статусе театра как объекта культурного наследия (ОКН) и требования к участникам закупок о наличии лицензии на осуществление деятельности по сохранению памятников истории и культуры. В результате контракт на ремонт получил предприниматель, не имевший разрешения на работу с ОКН.

Экс-чиновнику назначили 1 год и 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы. Он не стал обжаловать это решение.

Алина Морозова