Экс-глава Борисоглебска не будет обжаловать приговор за превышение полномочий
Бывший глава администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области Андрей Пищугин не стал оспаривать приговор за превышение должностных полномочий, который ему был вынесен в конце декабря (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Экс-чиновнику предстоит 1 год и 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Андрей Пищугин
Фото: Правительство Воронежской области
Напомним, в конце прошлого года Грибановский райсуд признал Пищугина виновным в превышении должностных полномочий при ремонте Борисоглебского драматического театра в 2022 году. После того как аукционы по поиску подрядчиков не состоялись, глава администрации дал поручение убрать из конкурсной документации сведения о статусе объекта культурного наследия у здания и требования к участникам закупок о наличии лицензии на осуществление деятельности по сохранению памятников истории и культуры. В результате контракт на ремонт получил предприниматель, не имевший разрешения на работу с объектами культнаследия.
Пищугин признал вину частично, подтвердив, что дал указание изменить конкурсную документацию из-за срыва аукционов и ускорения ремонта. Его защита указывала на малозначительность преступления из-за отсутствия ущерба местной администрации. Впрочем, при рассмотрении уголовного дела суд не удовлетворил ходатайство представителя подсудимого о проведении экспертизы для оценки наличия ущерба.
Факт отказа Андрея Пищугина от обжалования приговора подтверждается картотекой суда, которая не содержит информации о поданных жалобах. Сегодня, 12 января, приговор вступит в силу. Отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье» о причинах отказа подавать апелляционную жалобу, адвокат Пищугина Евгений Пискунов назвал своего доверителя честным и сильным человеком: «Просто не хочет, чтоб его имя полоскалось на всех углах. Сегодня срок подачи жалобы. Она готова. Но Андрей Владимирович попросил меня это не делать. Я уважаю его решение. А он уважает решение суда».