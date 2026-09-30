Лидер башкирского отделения КПРФ назвал унизительными итоги выборов

Первый секретарь башкирского отделения КПРФ Юнир Кутлугужин назвал тяжелыми и, по ряду направлений, унизительными результаты выборов в Госдуму, горсовет Уфы и Курултай Башкирии. Заявление руководителя рескома опубликовано на сайте регионального отделения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер башкирского отделения КПРФ Юнир Кутлугужин признал поражение на выборах

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Лидер башкирского отделения КПРФ Юнир Кутлугужин признал поражение на выборах

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», КПРФ не участвовала в дополнительных выборах в Курултай Башкирии. Кандидаты от партии не смогли победить ни в одном из 18 одномандатных округов на выборах в горсовет Уфы, а по списку коммунисты получат там лишь два места вместо трех, как было в предыдущем созыве.

Кроме того, башкирское отделение КПРФ не смогло провести кандидатов в Госдуму; за пределами итогового списка фракции оказался бывший представитель республики в федеральном парламенте Александр Ющенко. С голосования по одномандатному Нефтекамскому округу партия сняла Ивана Липовского. Сам Юнир Кутлугужин занял третье место на выборах по Салаватскому округу.

По версии Юнира Кутлугужина, результаты не отражают «общественного запроса на перемены и левый поворот». Трехдневное голосование, считает он, превратило выборы в «неконтролируемую серую зону», делая невозможным полноценный контроль со стороны наблюдателей. Так, по его словам, партия зафиксировала расхождение между официальными цифрами избиркома и параллельным подсчетом наблюдателей.

Итоги сентябрьских выборов будут рассмотрены на ближайших заседаниях бюро и пленума рескома. «Дадим принципиальную оценку работе аппарата, райкомов, горкомов, первичных организаций и примем необходимые кадровые и организационные решения», — анонсировал Юнир Кутлугужин.

Идэль Гумеров