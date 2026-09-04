Счет побери

На северо-западе Башкирии уменьшается конкуренция действующему парламентарию Алексею Журавлеву за мандат депутата Госдумы девятого созыва. После решения суда об отмене регистрации кандидата от «Яблока» местный теризбирком снял с выборов по Нефтекамскому одномандатному округу отставного морского офицера Ивана Липовского, представляющего КПРФ. Как узнал «Ъ», снять коммуниста потребовал Центризбирком, обнаруживший у кандидата иностранные счета на сумму около 1 тыс. руб. Иван Липовский заявил «Ъ», что не мог отказаться от активов из-за санкций, а об их наличии партия была в курсе еще до старта предвыборной кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коммунисты своими руками отказались от борьбы за мандат в Нефтекамске

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Коммунисты своими руками отказались от борьбы за мандат в Нефтекамске

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Территориальная избирательная комиссия города Нефтекамска приняла решение об отмене регистрации кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Ивана Липовского, который выдвигался по местному одномандатному округу (объединяет, помимо Нефтекамска, города Агидель и Октябрьский, а также Бакалинский, Дюртюлинский, Илишевский, Янаульский, Шаранский, Краснокамский, Туймазинский и Калтасинский районы Башкирии). Комиссия также признала недействительным удостоверение зарегистрированного кандидата и уведомила его о необходимости закрыть избирательный счет.

Вычеркивая Ивана Липовского из бюллетеня, ТИК сослалась на заявление президиума Центрального комитета КПРФ о его отзыве из списка кандидатов. Таким образом, коммунисты лишились кандидата не только на северо-западе Башкирии, но и в общерегиональном списке, в котором Иван Липовский шел под четвертым номером. На думских выборах в республике коммунистов теперь будут представлять руководитель партийной пресс-службы Александр Ющенко, первый секретарь рескома Юнир Кутлугужин, депутат горсовета Уфы Артур Шайнуров, первый секретарь Октябрьского райкома Игорь Мартов и депутат горсовета Стерлитамака Михаил Казачков.

Среди всех однопартийцев 51-летний Иван Липовский — капитан-лейтенант Тихоокеанского флота — выделялся наиболее заметной избирательной кампанией. Для этого он создал собственный предвыборный сайт, в котором рассказывал о встречах с гражданами, поездках в населенные пункты округа и решенных проблемах.

По словам представителя КПРФ Александра Ющенко, решение пленума ЦК было недобровольным. Центризбирком уже после регистрации Ивана Липовского, заявил он «Ъ», обнаружила у кандидата участие в иностранных акциях на «мелкую сумму около 1 тыс. руб.», что формально является нарушением избирательного законодательства, которое комиссия ранее сама и не зафиксировала. Партия, рассказал Александр Ющенко, могла бы побороться за кандидата, однако если бы Ивана Липовского не стал снимать ЦК КПРФ, то это сделал бы Центризбирком.

«Решение ЦК КПРФ обусловлено тем, чтобы избежать любых спекуляций и интерпретаций со стороны наших оппонентов. Отмечу, что Иван Липовский — реально очень крутой с точки зрения политического процесса деятель, который не стеснялся общаться с людьми, проводить агитационную кампанию по всему округу, а не только Нефтекамску, вести собственный сайт. Уверен, у него большое политическое будущее»,— прокомментировал Александр Ющенко.

Иван Липовский сообщил «Ъ», что речи о каких-то скрытых иностранных счетах не идет. Дело касается, по его словам, заблокированных финансовых инструментов — акций российских компаний в иностранных паевых инвестиционных фондах на сумму около 1 тыс. руб., приобретенных до 2022 года.

«После введения ограничений в 2022 году я фактически не имел возможности распоряжаться ими — продать, перевести, подарить или иным образом отчуждать — хотя предпринимал неоднократные попытки, что подтверждают документы: например, справка о невозможности распоряжения активами. Принципиально важно, что информация об активах не скрывалась. Все сведения и подтверждающие документы были переданы в юридическую службу КПРФ еще на стадии подготовки пакета документов кандидата»,— заявил Иван Липовский.

От оценок решений коммунист предпочел воздержаться. «Сейчас для меня важно получить официальные разъяснения и документы, чтобы корректно понимать правовую и организационную сторону принятого решения и почему этот вопрос возник на завершающем этапе кампании», — заявил он.

Ранее источники «Ъ» сообщали, что Нефтекамский одномандатный округ «расчищен» под парламентария Алексея Журавлева от партии «Родина», тогда как, например, представляющий единороссов Тимур Гильмияров не должен был всерьез оппонировать действующему депутату (см. «Ъ» от 9 июля).

Конкуренция в округе действительно снижается. Дело не только в снятии с выборов кандидата от КПРФ, но и в вердикте Верховного суда Башкирии об аннулировании регистрации представителя «Яблока». С иском о снятии Алексея Акименко обратился справедливоросс Константин Шагимуратов (см. «Ъ» от 1 сентября).

Если решение суда о снятии «яблочника» устоит, то на мандат по Нефтекамскому округу будут претендовать Дмитрий Вайсброт от партии «Новые люди», Тимур Гильмияров от «Единой России», Юрий Рудаков от ЛДПР, Ришат Ханов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Константин Шагимуратов от «Справедливой России» и Алексей Журалев от «Родины».

Идэль Гумеров