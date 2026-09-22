Региональный транзит

В Башкирии ожидаются перестановки в правительстве. Руководитель правительства региона Андрей Назаров на минувших выборах получил мандат депутата Курултая республики, освободившийся из-за ухода руководителя местного филиала фонда «Защитники Отечества» в Госдуму. По данным источников «Ъ», господину Назарову прочат кресло спикера регионального парламента, а правительство региона, как ожидается, в статусе исполняющего обязанности возглавит первый вице-премьер — министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

Исполняющим обязанности премьер-министра Башкирии завтра объявят первого заместителя председателя правительства — министра промышленности, энергетики и инноваций региона Александра Шельдяева, рассказали «Ъ» информированные источники. Кадровые перестановки в полдень озвучит глава региона Радий Хабиров: их он анонсировал на совещании правительства в минувший понедельник.

Господин Шельдяев займет кресло, которое с сентября 2020 года занимал Андрей Назаров. Тот, в свою очередь, по данным собеседников, должен стать спикером Курултая Башкирии.

Последние 27 лет руководителем регионального парламента был Константин Толкачев, который в мае этого года скончался после продолжительной болезни. Место спикера оставалось вакантным, его обязанности поочередно исполняли единороссы Салават Хусаинов и Илшат Тажитдинов.

Тогда же, весной, в Курултае освободился депутатский мандат, принадлежавший руководителю регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Гульнур Кульсариной. На прошедших выборах в Госдуму она победила в Стерлитамакском одномандатном округе, по которому выдвинулась от «Единой России».

В середине июля республиканское отделение «Единой России» выдвинуло кандидатуру господина Назарова на дополнительные выборы депутата Курултая Башкирии по Кизильскому одномандатному округу (включает в себя Абзелиловский и Баймакский районы) вместо госпожи Кульсариной. Тогда еще не было ясно, намерен ли он действительно уйти в Курултай.

Публично о планах Андрея Назарова покинуть премьерский пост впервые заявил глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с редакторами местных СМИ. Он заверил в серьезности намерений руководителя правительства, но причин не назвал. Сам премьер-министр прокомментировал дальнейшую карьеру неделей позже на форуме «Зауралье» в Сибае. Он рассказал, что готов был сменить род деятельности еще в 2024 году, но тогда его отговорил Радий Хабиров. Решение покинуть кабмин он объяснил необходимостью освежить состав правительства и желанием попробовать новую стезю.

На выборах Андрей Назаров конкурировал с самовыдвиженцами Михаилом Коровиным и Рустамом Салиховым, Азатом Маматовым от ЛДПР и Александром Зубко от «Справедливой России». КПРФ своих кандидатов не выдвигала. О том, что премьер-министр победил в голосовании, ЦИК Башкирии объявил утром 22 сентября, не уточняя конкретных цифр.

СМИ сообщали, что на премьерское кресло, помимо Александра Шельдяева, претендовал первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов. По данным «Ъ», окончательное решение принималось в федеральном центре; выбор в пользу главы минпрома обусловлен стремлением к равноудаленности нового руководителя кабмина от местных центров принятия решений.

Идэль Гумеров, Булат Баширов