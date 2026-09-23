КПРФ получит только два мандата в горсовете Уфы

ЦИК Башкирии подвел окончательные итоги выборов в горсовет Уфы. Как сообщал «Ъ-Уфа», кандидаты от «Единой России» победили в 15 из 18 одномандатных округов, по одному месту получили представители «Новых людей», «Справедливой России» и «Российской партии социальной справедливости».

На совещании правительства председатель регионального Центризбиркома Азат Галимханов раскрыл итоговую расстановку по общегородскому списку. «Единая Россия» получит еще 13 мандатов, ЛДПР — три мандата, КПРФ — два мандата.

Таким образом, 28 депутатов будут представлять единороссов, три — ЛДПР, два — КПРФ, по одному — «Новых людей», «Справедливой России» и «Российской партии социальной справедливости».

Пять лет назад депутатами горсовета Уфы от «партии власти» стали 26 человек. Один мандат был у партии «Зеленые», по три — у самовыдвиженцев, КПРФ и ЛДПР.

Идэль Гумеров