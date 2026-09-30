Reuters: оба пилота аварийно севшего рейса FlyDubai госпитализированы

Пилоты пассажирского самолета Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщают AFP и Reuters со ссылкой на аэропорт Табук в Саудовской Аравии, где лайнер аварийно приземлился.

Сегодня утром экипаж Boeing 737 подал сигнал бедствия и передал предупреждение о попытке захвата судна. Позднее выяснилось, что в кабине пилотов произошла драка. По данным СМИ, один из пилотов пытался покончить с собой и разбить самолет. Он якобы ударил другого пилота ножом, но пассажиры сумели обезвредить злоумышленника. Израильский 14-канал пишет, что самолетом управляли граждане Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. На борту было около 180 человек. Информации о пострадавших среди пассажиров нет.

Подробности ЧП — в материале «Ъ».