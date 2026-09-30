Экипаж самолета Flydubai сообщил о захвате рейса Дубай — Тель-Авив
Экипаж Boeing 737 авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия и передал предупреждение о попытке захвата судна. Об этом сообщает Ynet.
На борту находятся 150 пассажиров. По данным СМИ, связь с бортом в настоящее время отсутствует. Незадолго до ЧП самолет передал код «7500», предупреждающий о «незаконном вмешательстве».
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Код 7500 — это не общий сигнал неисправности, а специальное обозначение захвата самолета. Его выставляет пилот на панели управления; после этого на диспетчерском радаре включается оповещение о чрезвычайной ситуации.
При достоверной информации о захвате экипаж должен выбрать аэродром для вынужденной посадки и передать сведения диспетчерам и центру управления полетами авиакомпании. Затем информация доводится до территориальных управлений ФСБ, МВД и Минобороны, поэтому передача такого кода запускает не только диспетчерскую, но и межведомственную процедуру реагирования.