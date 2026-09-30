В Израиле опровергли данные о российском и украинском гражданстве подравшихся пилотов FlyDubai

Пилотами Boeing 737 авиакомпании Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, были граждане Омана и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает израильский 14-канал. Информация о том, что пилоты были из России и Украины, не подтвердилась. Во время полета мужчины устроили драку, и власти проверяют версию о террористической атаке.

По данным СМИ, один из пилотов пытался покончить с собой и разбить самолет, из-за чего лайнер резко снизился в воздухе. После оценки ситуации в израильском Минобороны «склоняются к тому, что инцидент был актом терроризма», пишет портал Ynet. По предварительной версии, причастным считают второго пилота, гражданина Омана. По словам израильского источника, тем же рейсом летел «сотрудник службы безопасности под прикрытием», который помог обезвредить злоумышленника. Среди пассажиров также были двое пилотов, которые помогли посадить лайнер в Саудовской Аравии.

Портал Walla пишет, что драка между пилотами «была настолько ожесточенной и тревожной, что один из членов экипажа решил нажать кнопку сигнала бедствия». 14-канал уточняет, что подозреваемый пилот задержан, служба безопасности проводит расследование. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили Армии обороны Израиля направить военные спасательные самолеты для возвращения пассажиров в Израиль. Информации о пострадавших нет, хотя СМИ опубликовали фото одного из пассажиров, футболка которого испачкана в крови. По одной из версий, этот пассажир помог задержать второго пилота. Высокопоставленный израильский чиновник назвал «великим чудом», что жертв удалось избежать, отмечает Walla.

ЧП случилось сегодня утром. Экипаж Boeing 737 подал сигнал бедствия и передал предупреждение о попытке захвата судна, из-за чего Израиль поднял в небо два истребителя для сопровождения лайнера. На борту было около 180 пассажиров. По версии 14-го канала, из-за действий второго пилота самолет резко снизился примерно с 30 тыс. до 15 тыс. футов, и эти данные подтверждаются порталом Flightradar24. В канцелярии премьер-министра Израиля заверили, что ситуация находится под контролем.