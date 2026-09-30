В Израиле заявили о попытке пилота FlyDubai разбить самолет с пассажирами

Один из пилотов Boeing 737 авиакомпании Flydubai, выполнявшего рейс Дубай — Тель-Авив, пытался покончить с собой и разбить самолет. Такую версию приводит израильский 14-й канал. По словам источников, второй пилот попытался ему помешать, из-за чего между ними завязалась драка. На борту было около 180 пассажиров, лайнер удалось посадить в Саудовской Аравии.

По версии 14-го канала, из-за действий пилота самолет снизился примерно с 30 тыс. до 15 тыс. футов. Факт резкого снижения также подтверждается данными портала Flightradar24. Как утверждает израильский канал, все указывало на планируемое «преднамеренное столкновение самолета с землей». Второй пилот вмешался, и во время драки они случайно передали сигналы бедствия. Второй пилот в итоге сумел выровнять самолет на высоте около 15 тыс. футов и предотвратить пикирование, которое могло бы привести к разрушению лайнера в воздухе из-за высокой нагрузки.

По данным израильского портала i24, один из пилотов мог ударить другого ножом. Также сообщается, что пассажиры помогли второму пилоту обезоружить агрессивного летчика, указывает 14-й канал.

В канцелярии премьер-министра Израиля заверили, что ситуация находится под контролем, и «принимаются все меры для эвакуации израильских пассажиров». 14-й канал уточняет, что обоих пилотов уже допрашивают, а сам инцидент назван «позорным и опасным».

ЧП случилось сегодня утром. Экипаж Boeing 737 подал сигнал бедствия и передал предупреждение о попытке захвата судна. Израиль поднял в небо два истребителя для сопровождения лайнера. Израильский 12-й канал писал, что один из пилотов — россиянин, второй — украинец.