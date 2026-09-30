Стоимость Brent превысила $103 за баррель
Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE снижается на 1,9%, до $103,1 за баррель. Накануне Brent падала ниже $96 за баррель, после чего перешла к росту, до $106. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре подешевел на 3,4%, до $89,4 за баррель.
В сентябре котировки фьючерса Brent росли на 22–23% на фоне обмена ударами между США и Ираном. Минэкономики России заложило в проект макропрогноза на 2027 год цену нефти Brent на уровне $73 за баррель со снижением до $66 к 2029 году. Президент США Дональд Трамп уверяет, что цены на нефть упадут, как только закончится военная операция США и Израиля против Ирана.
О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Нефть сковали хуситы».
Нефтяную премию поддерживает ограничение движения танкеров через Ормузский пролив, вызванное военным конфликтом США и Израиля против Ирана. В сентябре 2026 года через пролив проходило около 4–5 млн баррелей нефти в сутки — в четыре-пять раз меньше, чем до начала войны в районе Персидского залива.
Часть поставок удается сохранять за счет альтернативных маршрутов, челночных перевозок и перегрузки нефти с судна на судно за пределами наиболее рискованных участков. Но такая схема удорожает логистику и увеличивает спрос на танкеры, поэтому даже неполная остановка транзита создает ценовое давление без полного исчезновения поставок.
Снижение котировок после прекращения активных боевых действий будет зависеть от того, насколько быстро восстановится транзит через пролив. В прогнозе Всемирного банка от 12 мая 2026 года средняя цена Brent оценивалась в $115 за баррель при сохранении пониженного транзита до конца года, а аналитики допускали продолжение частичных поставок через Ормузский пролив до 2027 года.