Стоимость Brent превысила $103 за баррель

Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE снижается на 1,9%, до $103,1 за баррель. Накануне Brent падала ниже $96 за баррель, после чего перешла к росту, до $106. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре подешевел на 3,4%, до $89,4 за баррель.

В сентябре котировки фьючерса Brent росли на 22–23% на фоне обмена ударами между США и Ираном. Минэкономики России заложило в проект макропрогноза на 2027 год цену нефти Brent на уровне $73 за баррель со снижением до $66 к 2029 году. Президент США Дональд Трамп уверяет, что цены на нефть упадут, как только закончится военная операция США и Израиля против Ирана.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Нефть сковали хуситы».