Стоимость нефти Brent опускалась ниже $96 за баррель
Стоимость нефти Brent впервые с 7 сентября опускалась ниже $96 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE опускалась ниже $96 за баррель. Это минимальная цена на нефть с 7 сентября.
В 15:36 мск цена нефти составила $95,96 (-1,91%). К 16:12 мск стоимость фьючерса замедлила снижение до $96,3 за баррель (-1,56%). Стоимость фьючерса Brent с поставкой в ноябре в то же время составляла $90,4 за баррель (-2,37%).
Котировки Brent учитывают не только баланс спроса и предложения, но и геополитическую премию за риск перебоев с поставками. В сентябре 2026 года фьючерсы выросли на 22–23% на фоне взаимных ударов США и Ирана, а также атак на энергетические объекты Саудовской Аравии; снижение ниже $96 означает лишь более низкий уровень цены после этого скачка, но не устраняет фактор транспортных рисков.
В частности, атаки повышали риски движения судов через Баб-эль-Мандебский пролив, по которому в 2025 году перевозили 4,2 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. В мае 2026 года эксперты разделяли геополитическую премию на волатильную часть, связанную с угрозой скорых перебоев, и структурную — связанную с длительной нехваткой нефти: первая может уходить из цены быстрее, тогда как вторая сохраняется дольше.