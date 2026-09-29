Стоимость нефти Brent опускалась ниже $96 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE опускалась ниже $96 за баррель. Это минимальная цена на нефть с 7 сентября.

В 15:36 мск цена нефти составила $95,96 (-1,91%). К 16:12 мск стоимость фьючерса замедлила снижение до $96,3 за баррель (-1,56%). Стоимость фьючерса Brent с поставкой в ноябре в то же время составляла $90,4 за баррель (-2,37%).