В Польше два аэропорта приостановили работу из-за действий военной авиации

Польша подняла в воздух истребители из-за военной активности России на Украине. На этом фоне приостановили работу аэропорты в польских Люблине и Жешуве, сообщило Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA).

Ограничения в аэропортах ввели «в связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации». По данным оперативного командования вооруженных сил Польши, наземные системы ПВО и средства радиолокационной разведки также приведены в состояние готовности. В ведомстве уточнили, что «действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства».

Аналогичные ограничения в аэропортах вводили 10 и 18 сентября. 23 сентября Польша заявила о нарушении воздушного пространства российским вертолетом Ми-8. Премьер-министр страны Дональд Туск считает, что Россия в ближайшее время может организовать «гибридные атаки» против стран, поддерживающих Украину.