В Польше два аэропорта приостановили работу из-за действий военной авиации
Польша подняла в воздух истребители из-за военной активности России на Украине. На этом фоне приостановили работу аэропорты в польских Люблине и Жешуве, сообщило Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA).
Ограничения в аэропортах ввели «в связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации». По данным оперативного командования вооруженных сил Польши, наземные системы ПВО и средства радиолокационной разведки также приведены в состояние готовности. В ведомстве уточнили, что «действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства».
Аналогичные ограничения в аэропортах вводили 10 и 18 сентября. 23 сентября Польша заявила о нарушении воздушного пространства российским вертолетом Ми-8. Премьер-министр страны Дональд Туск считает, что Россия в ближайшее время может организовать «гибридные атаки» против стран, поддерживающих Украину.
Приостановка работы аэропортов в Люблине и Жешуве означает временное разделение гражданского и военного движения в одном воздушном пространстве: авиагавани перестают принимать и выпускать самолеты, чтобы военная авиация могла действовать без пересечения с гражданскими рейсами. Поэтому ограничение затрагивает не только военные объекты, но и обычное расписание аэропортов.
В январе 2026 года аналогичные ограничения в Жешуве и Люблине сняли почти через час после введения; замминистра обороны Польши тогда заявила, что угрозы польскому воздушному пространству «нет и не было». Похожие меры в сентябре 2026 года связывали с активностью российских беспилотников на Украине, что объясняет повторное использование именно такого кратковременного режима при военной активности на восточном направлении.