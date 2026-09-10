Два аэропорта в Польше закрывали из-за «российских беспилотников»

Аэропорты в польских городах Люблин и Жешув закрывались из-за операций военной авиации. Об этом сообщило Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA) в X.

Сообщение о приостановке полетов «в связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации» агентство опубликовало в 8:41 мск. Полеты возобновили, судя по публикациям PANSA, около 9:08 мск.

Около 7:48 мск Оперативное командование ВС Польши сообщило о «кратковременном повышении готовности» отдельных подразделений ВС и средств ПВО в связи с «активностью российских беспилотников на Украине». Спустя примерно 40 минут в ведомстве отметили, что военная авиация продолжает операции, а средства ПВО остаются в состоянии надлежащей готовности.