Два закрытых из-за военной авиации аэропорта Польши возобновили работу
Аэропорты в Люблине и Жешуве возобновили работу, сообщило польское агентство аэронавигационного обслуживания PANSA. Аэропорты приостанавливали прием и отправку рейсов этим утром из-за действий военной авиации. Ограничения продлились меньше часа.
В PANSA уточняли, что военная авиация Польши проводила операцию в воздушном пространстве страны. Аналогичные ограничения вводили в начале сентября из-за «активности российских беспилотников на Украине». Как правило, из-за этого Польша приводит в повышенную готовность отдельные подразделения вооруженных сил.
Приостановка работы аэропортов в такой ситуации — способ освободить воздушное пространство для действий военной авиации: гражданские взлеты и посадки временно исключаются из зоны операции. PANSA оформляет такие меры оперативным извещением об изменениях в воздушном пространстве или на аэродромах, а после завершения операции полеты возобновляются.
Для гражданской авиации это означает не обязательно полное закрытие всего воздушного пространства. В сентябре 2026 года ограничительная зона на востоке Польши распространялась до высоты 3 км, тогда как пассажирские самолеты на больших высотах могли продолжать полеты. Летом 2026 года Польша несколько раз поднимала истребители из-за действий российских военно-воздушных сил и заявляла о намерении увеличить активность военной авиации.