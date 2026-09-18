Два закрытых из-за военной авиации аэропорта Польши возобновили работу

Составлено ИИ-Ассистентъ

Приостановка работы аэропортов в такой ситуации — способ освободить воздушное пространство для действий военной авиации: гражданские взлеты и посадки временно исключаются из зоны операции. PANSA оформляет такие меры оперативным извещением об изменениях в воздушном пространстве или на аэродромах, а после завершения операции полеты возобновляются.

Для гражданской авиации это означает не обязательно полное закрытие всего воздушного пространства. В сентябре 2026 года ограничительная зона на востоке Польши распространялась до высоты 3 км, тогда как пассажирские самолеты на больших высотах могли продолжать полеты. Летом 2026 года Польша несколько раз поднимала истребители из-за действий российских военно-воздушных сил и заявляла о намерении увеличить активность военной авиации.