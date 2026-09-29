Алексей Веренчук назначен врио главы Ишима

Алексей Веренчук назначен временно исполняющим полномочия главы Ишима. Решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий главы города Федора Шишкина. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщили в информационном центре правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ишима Фото: Администрация Ишима

До назначения господин Веренчук занимал должность первого заместителя главы города. «Он будет исполнять обязанности руководителя муниципалитета до дня избрания главы города Ишима в установленном порядке и вступления его в должность в соответствии с действующим законодательством»,— сообщили в информцентре.

Федор Шишкин, ранее занимавший пост главы Ишима, досрочно сложил полномочия в связи с переходом в Тюменскую областную думу, куда он избрался по Ишимскому одномандатному округу. Главой Ишима он был с 2012 года.

Ранее сообщалось, что вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских ушла в отставку, чтобы перейти на работу в региональный парламент.

Полина Бабинцева