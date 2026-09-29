Глава Оренбуржья поручил восстановить котельную после хлопка газа до отопительного сезона

На заседании правительства Оренбургской области губернатор Евгений Солнцев дал поручение в кратчайшие сроки восстановить котельную на улице Ленинградской в Оренбурге. Объект должен выйти на штатный режим до начала отопительного сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как ранее рассказывал «Ъ-Волга», хлопок газовоздушной смеси произошел в ночь на 29 сентября у Академии настольного тенниса. Тогда же стало известно об эвакуации 53 человек.

В связи с этим в Оренбурге введен режим повышенной готовности. Региональное СУ СКР проводит проверку.

Господин Солнцев назвал подготовку к зиме главным приоритетом региона. По его данным, 95% объектов уже прошли проверки и готовы к подаче тепла — на 3% больше, чем годом ранее. Готовность многоквартирных домов и социальных объектов достигает 99,9%, котельных — 97,5%. Девять муниципалитетов завершили подготовку досрочно.

На данный момент также продолжается поддержка пострадавших от летних ливней в Бугуруслане и Бугурусланском районе: по последним данным, выплаты на капремонт получили 366 человек, 38 — сертификаты на новое жилье. На материальную помощь направлено более 140 млн руб., ею воспользовались свыше 4 тыс. человек.

В сфере здравоохранения больницы региона сейчас укомплектованы врачами на 91%, средним медперсоналом — на 95%. По программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2026 году трудоустроены 35 специалистов, ожидается еще 14.

Яна Вежлева