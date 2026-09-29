В Оренбурге из-за взрыва газа эвакуировали 53 человека из Академии настольного тенниса

Хлопок газовоздушной смеси произошел в котельной на территории Академии настольного тенниса в Оренбурге. В превентивных мерах были эвакуированы 53 человека. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным оперативных служб, в результате хлопка котельная получила механические повреждения: сорваны металлические панели, повреждена часть оборудования. Кроме того, повреждено остекление на первом этаже рядом стоящего здания Центра настольного тенниса России и Академии настольного тенниса.

Как сообщалось ранее, хлопок произошел ночью. Погибших и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, устанавливаются причины произошедшего. По поручению губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева создан оперативный штаб.

Георгий Портнов