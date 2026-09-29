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В Оренбурге в котельной у спортобъекта взорвался газ

В Оренбурге у спортивного объекта произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. Как уточнили в оперативных службах, инцидент произошел в котельной на улице Ленинградской. Об этом сообщает правительство региона.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На месте работают сотрудники ГУ МЧС России по Оренбургской области, полиции, газовой службы, а также представители местной администрации. По предварительной информации, пострадавших нет.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Специалисты проверяют оборудование котельной и выясняют причины случившегося.

Георгий Портнов