В Оренбурге ввели режим повышенной готовности из-за взрыва газа

Режим повышенной готовности введен в связи с хлопком газовоздушной смеси в Оренбурге. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

«На месте произошедшего хлопка газовоздушной смеси в Оренбурге введен локальный режим повышенной готовности»,— говорится в сообщении.

Происшествие случилось утром во вторник, 29 сентября, в котельной на территории Академии настольного тенниса. Из здания эвакуированы 53 человека.

Никто не погиб и не пострадал. В результате взрыва газа в котельной сорваны металлические панели и повреждена часть оборудования. Кроме того, повреждено остекление на первом этаже рядом стоящего здания. Причины происшествия устанавливаются.

Георгий Портнов