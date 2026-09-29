Начата проверка после взрыва газа в оренбургской Академии настольного тенниса

Силовики устанавливают обстоятельства хлопка газовоздушной смеси в Академии настольного тенниса на улице Ленинградской в Оренбурге. Организована доследственная проверка. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Следователи устанавливают причину хлопка, опрашивают очевидцев, а также выполняют иные необходимые следственные и процессуальные действия.

Происшествие случилось 29 сентября в котельной здания. Было эвакуировано 53 человека. В Оренбурге введен режим повышенной готовности.

Георгий Портнов