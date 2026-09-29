В полиции Екатеринбурга заявили о «существенном дефиците» инспекторов по ПДН

Подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН) в Екатеринбурге испытывает «существенный дефицит» в специалистах, заявил замначальника полиции по охране общественного порядка управления МВД по городу Андрей Ершов на совместном заседании комиссий гордумы по безопасности жизнедеятельности населения и развитию образования. Он пояснил, что в штат входят всего «95 инспекторов на весь город».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По словам господина Ершова, за восемь месяцев с начала года полицейские провели в школах Екатеринбурга 3 096 лекций и бесед, а сотрудники ПДН в городе составили 1 953 протокола об административных правонарушениях. Он подчеркнул, что из-за нехватки инспекторов профилактику в образовательных организациях проводят в том числе участковые. «Я хожу тоже, только так мы сможем достичь положительных результатов»,— сказал Андрей Ершов.

В ходе заседания он подчеркнул, что за восемь месяцев с начала года полицейские зафиксировали 157 преступлений со стороны несовершеннолетних в Екатеринбурге, что на 34% меньше показателя 2025-го. По его словам, в городе также снизилось количество тяжких (на 30%) и особо тяжких преступлений (на 63%), преступлений в интернете (на 60%), в сфере IT (на 54%), в ночное время (на 53%), в состоянии алкогольного опьянения (на 44%) и в группах (на 52%). «В этом году мы чуть больше поставили на учет, это раннее выявленные признаки экстремистской направленности»,— добавил замначальника полиции.

Ранее, в феврале, начальник управления МВД по Екатеринбургу Виктор Позняк заявил в гордуме, что некомплект в гарнизоне полиции по итогам 2025 года составил 35,5%, что на 5% превысило показатель 2024 года. Он пояснил, что ситуация осложнилась размером зарплат, которая «объективно неконкурентоспособна».

Василий Алексеев