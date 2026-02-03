Нехватка полицейских в Екатеринбурге возросла до 35% за 2025 год
Некомплект в гарнизоне полиции Екатеринбурга по итогам 2025 года составил 35,5%, что на 5% превышает показатель 2024 года, заявил начальник управления МВД по городу Виктор Позняк на заседании комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности. Он пояснил, что дефицит связан не с недостатком технических средств, а с размером заработной платы. «Наша заработная плата объективно неконкурентоспособна, она не позволяет привлекать молодежь, потому что основной вопрос остается заработная плата»,— подчеркнул господин Позняк.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Он добавил, что благодаря финансовой поддержке правительства Свердловской области доплату в 10,4 тыс. руб. ежемесячно получают сотрудники патрульно-постовой службы, участковые, сотрудники конвоя и изоляторов временного содержания. «В настоящее время мы с главой Екатеринбурга прорабатываем вопрос о денежном стимулировании из местного бюджета, определим наиболее уязвимые подразделения»,— отметил Виктор Позняк.
В разговоре с «Ъ-Урал» он утончил, что сержантский состав патрульно-постовой службы с учетом доплат получает до 50 тыс. руб. в месяц, офицерский состав «побольше». «Самая незащищенная часть — это сержантский состав, конвойные подразделения, охранные подразделения. Что сегодня 50 тыс. руб.?»,— пояснил господин Позняк.
Выступление начальника управления МВД поддержал депутат Тимофей Жуков, призвав коллег по думе и администрацию Екатеринбурга отказаться нагружать полицию «дополнительными социальными вопросами». «Я много общаюсь с оперативниками, их семьи дома не видят, они в кабинетах спят многие, потому что задач куча. Они и уходят, потому что разводиться начинают. Их жены дома не видят никого, денег нет»,— сказал он.
Ранее, в марте 2025 года, начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков заявил о нехватке более 4,5 тыс. полицейских. В 2024 году он говорил о дефиците в 3,8 тыс. сотрудников. Главной причиной нехватки кадров генерал-лейтенант назвал низкую зарплату полицейских. По его данным, тогда в регионе она составляла 70 тыс. руб.