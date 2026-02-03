Нехватка полицейских в Екатеринбурге возросла до 35% за 2025 год

Некомплект в гарнизоне полиции Екатеринбурга по итогам 2025 года составил 35,5%, что на 5% превышает показатель 2024 года, заявил начальник управления МВД по городу Виктор Позняк на заседании комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности. Он пояснил, что дефицит связан не с недостатком технических средств, а с размером заработной платы. «Наша заработная плата объективно неконкурентоспособна, она не позволяет привлекать молодежь, потому что основной вопрос остается заработная плата»,— подчеркнул господин Позняк.

Он добавил, что благодаря финансовой поддержке правительства Свердловской области доплату в 10,4 тыс. руб. ежемесячно получают сотрудники патрульно-постовой службы, участковые, сотрудники конвоя и изоляторов временного содержания. «В настоящее время мы с главой Екатеринбурга прорабатываем вопрос о денежном стимулировании из местного бюджета, определим наиболее уязвимые подразделения»,— отметил Виктор Позняк.

В разговоре с «Ъ-Урал» он утончил, что сержантский состав патрульно-постовой службы с учетом доплат получает до 50 тыс. руб. в месяц, офицерский состав «побольше». «Самая незащищенная часть — это сержантский состав, конвойные подразделения, охранные подразделения. Что сегодня 50 тыс. руб.?»,— пояснил господин Позняк.

Выступление начальника управления МВД поддержал депутат Тимофей Жуков, призвав коллег по думе и администрацию Екатеринбурга отказаться нагружать полицию «дополнительными социальными вопросами». «Я много общаюсь с оперативниками, их семьи дома не видят, они в кабинетах спят многие, потому что задач куча. Они и уходят, потому что разводиться начинают. Их жены дома не видят никого, денег нет»,— сказал он.

Ранее, в марте 2025 года, начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков заявил о нехватке более 4,5 тыс. полицейских. В 2024 году он говорил о дефиците в 3,8 тыс. сотрудников. Главной причиной нехватки кадров генерал-лейтенант назвал низкую зарплату полицейских. По его данным, тогда в регионе она составляла 70 тыс. руб.

Василий Алексеев