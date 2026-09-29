Bloomberg: Евросоюз накопил рекордно мало газа перед зимой

Запасы газа в подземных хранилищах стран Евросоюза на конец сентября 2026 года заполнились примерно на 70%. Это ниже сезонного среднего показателя в 87% и минимальное значение для этого периода за последние 15 лет наблюдений. Об этом сообщает Bloomberg.

Подземные хранилища ЕС способны покрыть около трети годовых потребностей стран Европы. На протяжении десятилетий они закупали газ летом, когда цены ниже, хранили его и при необходимости продавали по более высокой цене. Однако уже второй год подряд эта модель не работает из-за снижения поставок российского трубопроводного газа. Ситуация осложнилась из-за перекрытия Ормузского пролива, через который обычно проходит пятая часть мировых потоков СПГ, отмечает агентство.

По данным Международного энергетического агентства, девять стран-членов ЕС обладают стратегическими резервами газа, которые по состоянию на прошлый год оценивались примерно в 12 млрд куб. м. Это лишь 12% от общей емкости хранилищ блока и может покрыть около 13 дней потребления газа. Речь идет об Австрии, Болгарии, Венгрии, Испании, Италии, Латвии, Польши, Чехии и Эстонии. Германия и Нидерланды начали изучать возможность создания стратегических запасов.

В ЕС рассчитывают полностью отказаться от российского СПГ с 1 января 2027 года, от трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. К концу лета запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 58%. Это на 70% меньше, чем годом ранее. По данным Gas Infrastructure Europe, аномальная жара привела к рекордным тратам газа в ЕС. Еврокомиссия призвала страны сократить потребление газа и электричества.

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