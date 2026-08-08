GIE: аномальная жара вынудила страны ЕС рекордно потратить запасы газа

Аномальная жара и засуха в Европе привели к рекордному расходу газа из подземных хранилищ (ПХГ) стран Европейского союза в июле. Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE), объем отбора газа составил 964 млн куб. м. Это в 1,5 раза выше показателя июля 2025 года и является максимумом для этого месяца с 2022 года.

При этом летняя закачка газа в ПХГ оказалась существенно ниже обычного. В июле было закачано 8,8 млрд куб. м — на 16% меньше, чем годом ранее. Чистый прирост запасов, или нетто-закачка, составил 7,8 млрд куб. м — минимальный показатель для июля с 2020 года.

В результате уровень заполненности газохранилищ к началу августа снизился до около 58% против 68,5% в аналогичный период прошлого года. В частности, ПХГ Германии заполнены менее чем на 50%, а в Нидерландах — менее 40%. По расчетам аналитиков, во Франции заполненность ПХГ на 27 июля достигла 54,7%, что является минимальным уровнем за последние семь лет.

Причинами такого активного расхода газа называют аномальную жару, из-за которой европейцы массово включают кондиционеры, и засуху: обмеление рек во Франции и Германии снижает мощность атомных и гидроэлектростанций из-за недостатка воды для охлаждения.