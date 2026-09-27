ЕК призвала европейские страны сократить потребление газа и электричества

Европейская комиссия призвала европейские страны сократить потребление газа и электричества, чтобы снизить цены на время энергетического кризиса. Об этом сообщило Politico со ссылкой на письмо комиссара Евросоюза по энергетике и жилищному строительству Дана Йоргенсена европейским министрам.

По данным издания, письмо было отправлено 25 сентября. В нем господин Йоргенсен призвал министров принять меры по снижению спроса на газ и электроэнергию «на такой срок, какой это будет необходимо». Комиссар отметил, что сейчас в ЕС нет «угроз безопасности поставок», однако он назвал ситуацию сложной.

«В условиях ограниченного глобального предложения и высокой волатильности цен сокращение спроса может стать эффективным инструментом сдерживания цен»,— написал Дан Йоргенсен. Он отметил, что во избежание резкого роста спроса меры по регулированию цен должны быть «целенаправленными» и «временными».

Издание отмечает, что сейчас запасы газа в Европе находятся на исторически низком уровне из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сейчас уровень заполнения хранилищ составляет 68% от их емкости. Базовый целевой показатель заполнения газохранилищ в ЕС установлен на уровне 90% к началу ноября. В марте руководство ЕС разрешило снизить этот показатель до 80%.