ЕК призвала европейские страны сократить потребление газа и электричества
Европейская комиссия призвала европейские страны сократить потребление газа и электричества, чтобы снизить цены на время энергетического кризиса. Об этом сообщило Politico со ссылкой на письмо комиссара Евросоюза по энергетике и жилищному строительству Дана Йоргенсена европейским министрам.
По данным издания, письмо было отправлено 25 сентября. В нем господин Йоргенсен призвал министров принять меры по снижению спроса на газ и электроэнергию «на такой срок, какой это будет необходимо». Комиссар отметил, что сейчас в ЕС нет «угроз безопасности поставок», однако он назвал ситуацию сложной.
«В условиях ограниченного глобального предложения и высокой волатильности цен сокращение спроса может стать эффективным инструментом сдерживания цен»,— написал Дан Йоргенсен. Он отметил, что во избежание резкого роста спроса меры по регулированию цен должны быть «целенаправленными» и «временными».
Издание отмечает, что сейчас запасы газа в Европе находятся на исторически низком уровне из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сейчас уровень заполнения хранилищ составляет 68% от их емкости. Базовый целевой показатель заполнения газохранилищ в ЕС установлен на уровне 90% к началу ноября. В марте руководство ЕС разрешило снизить этот показатель до 80%.
Сокращение спроса на электроэнергию должно воздействовать на цену через пиковые часы: при снижении потребления на 5% уменьшается необходимость запускать дорогие газовые электростанции, что, по расчету Еврокомиссии, снижает общую стоимость энергии. Поэтому мера направлена не только на экономию газа, но и на снижение цен на электроэнергию при ограниченном предложении.
Во время энергетического кризиса 2022 года страны ЕС договорились добровольно сократить потребление газа на 15% относительно среднего уровня за предыдущие пять лет — с 1 августа 2022 года до конца марта 2023 года. Смысл этой меры состоял в том, чтобы не израсходовать запасы к концу зимы и сохранить возможность заполнить хранилища к следующему отопительному сезону.
Для электроэнергии в период с декабря 2022 года по март 2023 года предусматривалось обязательное снижение спроса на 5% в часы пиковой цены и рекомендация ежемесячно сокращать потребление на 10%. Газовая экономия изначально носила добровольный характер, но при объявлении общеевропейской тревоги, например из-за полной остановки поставок, ее могли сделать обязательной.