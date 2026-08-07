Запасы газа в подземных хранилищах Европы упали до 58%

Запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) страны Европы упали до 58,1% — это один из наименьших показателей на эту дату с 2011, пишет ТАСС со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastr. Годом ранее этот показатель составлял 70%.

В европейских ПХГ находится порядка 63,5 млрд куб. м газа, что на 13,7 млрд куб. м меньше показателей 2025 года. Нетто-закачка (чистая разница между объемом и отбором) газа за последние семь дней составила 269 млн куб. м в сутки. Это на 21,6% ниже среднего значения за пять лет.

В начале 2026 года ЕС утвердил программу отказа от российского газа: страны рассчитывают полностью отказаться от российского СПГ с 1 января 2027 года, от трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. Европа теперь закупает сжиженный газ на мировом рынке, который остро реагирует на любые ограничения судоходства в Персидском заливе.